Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Крупное поражение. Атлетик обновил клубный антирекорд на уровне еврокубков
Лига Европы
02 мая 2025, 11:32 | Обновлено 02 мая 2025, 11:57
186
0

Крупное поражение. Атлетик обновил клубный антирекорд на уровне еврокубков

Клуб из Бильбао давно так не уступал на своей арене

02 мая 2025, 11:32 | Обновлено 02 мая 2025, 11:57
186
0
Крупное поражение. Атлетик обновил клубный антирекорд на уровне еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

В первый день мая был проведен полуфинальный матч Лиги Европы между клубами «Атлетик» Бильбао и «Манчестер Юнайтед».

Местом проведения противостояния стала арена «Сан-Мамес» в Бильбао.

Уже в первом тайме «дьяволы» убрали вопрос о победителе матча, прошив трижды ворота соперника. Во втором тайме голов забито не было, как итог, 3:0 в пользу «Манчестер Юнайтед».

Благодаря этому матчу «Атлетик» повторил самое крупное домашнее поражение в еврокубках и обновил клубный антирекорд. Представитель Ла Лиги второй раз за свою историю на своей арене разгромно уступил оппоненту на уровне еврокубков.

В последний раз подобное поражение случилось в 2009 году, когда «Атлетик» оказался слабее «Вердера» в групповом этапе ЛЕ (0:3).

По теме:
«Юнайтед – не прощает». Тренер Атлетик Бильбао назвал причину поражения
Гарри МАГУАЙР: «Все ждут от нас финала Лиги Европы»
Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Когда я умру, у меня будет много времени, чтоб отдохнуть»
Манчестер Юнайтед Лига Европы Атлетик Бильбао Атлетик - Манчестер Юнайтед статистика
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
Хоккей | 02 мая 2025, 02:55 16
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица

Нужно обыграть сборную Японии

Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Хоккей | 02 мая 2025, 06:35 13
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром

Сборная Украины по хоккею находится в шаге от исторического достижения

Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Футбол | 02.05.2025, 03:05
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Что творится с Игой? Гауфф уничтожила Свентек и вышла в финал Мадрида
Теннис | 01.05.2025, 18:15
Что творится с Игой? Гауфф уничтожила Свентек и вышла в финал Мадрида
Что творится с Игой? Гауфф уничтожила Свентек и вышла в финал Мадрида
Мафиозные игры. Тренер и лидер Интера стали частью скандального дела
Футбол | 02.05.2025, 11:58
Мафиозные игры. Тренер и лидер Интера стали частью скандального дела
Мафиозные игры. Тренер и лидер Интера стали частью скандального дела
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
30.04.2025, 08:55 4
Бокс
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
01.05.2025, 18:37
Футбол
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
01.05.2025, 01:53 16
Теннис
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
01.05.2025, 07:47 5
Футбол
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
02.05.2025, 07:47 1
Футбол
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
30.04.2025, 21:45 31
Хоккей
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
01.05.2025, 03:22 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем