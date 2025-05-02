Крупное поражение. Атлетик обновил клубный антирекорд на уровне еврокубков
Клуб из Бильбао давно так не уступал на своей арене
В первый день мая был проведен полуфинальный матч Лиги Европы между клубами «Атлетик» Бильбао и «Манчестер Юнайтед».
Местом проведения противостояния стала арена «Сан-Мамес» в Бильбао.
Уже в первом тайме «дьяволы» убрали вопрос о победителе матча, прошив трижды ворота соперника. Во втором тайме голов забито не было, как итог, 3:0 в пользу «Манчестер Юнайтед».
Благодаря этому матчу «Атлетик» повторил самое крупное домашнее поражение в еврокубках и обновил клубный антирекорд. Представитель Ла Лиги второй раз за свою историю на своей арене разгромно уступил оппоненту на уровне еврокубков.
В последний раз подобное поражение случилось в 2009 году, когда «Атлетик» оказался слабее «Вердера» в групповом этапе ЛЕ (0:3).
3 - Athletic Club suffered their biggest home defeat in European competition ever, along with another 0-3 defeat at the legendary San Mames against Werder Bremen in the Europa League in December 2009. Disgust. pic.twitter.com/AUgUwyelIz— OptaJose (@OptaJose) May 1, 2025
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