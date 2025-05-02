Гарри МАГУАЙР: «Все ждут от нас финала Лиги Европы»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр подвел итоги первого матча полуфинала Лиги Европы, в котором «дьяволы» на выезде без лишних проблем переиграли «Атлетик» Бильбао – 3:0.

«Первые 20 минут были непростыми – атмосфера была сумасшедшей, болельщики очень громко поддерживали свою команду, а интенсивность игры была чрезвычайной. Мы допустили несколько ошибок и выглядели немного нервно, но впоследствии освоились, пережили этот натиск и реализовали свои моменты – особенно хладнокровно в первом тайме.

Мой вклад в первый гол? Было приятно показать свою технику и сделать великолепный навес. В штрафной оказалось много наших игроков, и они, видимо, доверили мне сделать этот навес. Это приятно, ведь в конце концов Каземиро отправил мяч в сетку ворот великолепным ударом головой.

Был выверенный первый тайм и профессионально отработанный второй: у нас были шансы забить четвертый мяч, и, возможно, нам стоило играть в более высоком темпе. Думаю, мы играли несколько осторожнее. Но в итоге есть – великолепная победа, хотя в следующий четверг нас ждет еще одна важная игра.

Противостояние еще не завершено. Все ждут от нас финала, и давление растет. В следующий четверг на «Олд Траффорд» мы должны быть так же сосредоточены, как и сегодня. Если справимся – у нас будет отличный шанс выйти в финал», – прокомментировал Гарри.