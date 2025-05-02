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Лига Европы
02 мая 2025, 10:29 | Обновлено 02 мая 2025, 10:58
163
0

Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Я хочу забивать, я хочу ассистировать»

Капитан «Ман Юнайтед» высказался о победе над клубом «Атлетик» Бильбао

02 мая 2025, 10:29 | Обновлено 02 мая 2025, 10:58
163
0
Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Я хочу забивать, я хочу ассистировать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Лидер и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился впечатлениями после уверенной победы над клубом «Атлетик» Бильбао в первой встрече 1/2 финала Лиги Европы (3:0).

Португалец провел на поле все 90 минут и отличился двумя забитыми мячами.

«Нужно расти и понимать, где ты находишься и за какой клуб играешь. «Юнайтед» – это глобальный клуб, невероятное внимание, которое мы получаем, давление, все. Но это футбол, это то, что мы любим делать. Я чувствую давление перед пробитием пенальти.

Я думаю, что это хорошая черта футбола, это то, чем мы должны наслаждаться, потому что, когда я закончу карьеру, это давление уйдет, и я буду намного более расслабленным.

Моя цель? Я хочу забивать, я хочу ассистировать. Это большая часть моей игры, мне нужно взять на себя эту ответственность, потому что я знаю, как только я пришел в клуб, и даже раньше, МЮ купил меня, потому что я забил 32 гола за один сезон. Они знали, что я могу создавать, я могу забивать, и мне просто нужно продолжать показывать результат, потому что если вы хотите быть на самом высоком уровне, вы должны продолжать показывать достойный результат.

Как мне результат? Вы никогда не сможете предсказать такой счет – очень жесткая команда, атмосфера была невероятной. Я знал, что фанаты «Атлетика» очень увлечены клубом и всем остальным, но я никогда не думал, что это будет так. Это было очень хорошо, мне нравится такая атмосфера, я люблю играть на таких стадионах.

Результат для нас невероятный. Я думаю, что нам следует немного больше поднажать во втором тайме, быть немного быстрее с мячом, чтобы идти вперед, но мы контролировали игру, и это хорошо», – сказал Бруну.

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Манчестер Юнайтед Лига Европы Атлетик Бильбао Атлетик - Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
Андрей Витренко Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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