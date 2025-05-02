День Лиги Европы. Тоттенхэм и Ман Юнайтед сделали шаг к английскому финалу
Во втором по престижности еврокубковом турнире прошли первые полуфиналы
Вечером 1 мая состоялись первые полуфинальные матчи Лиги Европы УЕФА 2024/25.
Английские клубы Тоттенхэм и Ман Юнайтед сделали шаг к английскому финалу.
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Испанский Атлетик принимал английский Манчестер Юнайтед в Бильбао на стадионе Сан-Мамес. Манчестер Юнайтед получил большой перевес после первого матча (3:0). Усилиями Каземиро и Бруну Фернандеша (дубль) МЮ забил Атлетику три гола в первом тайме.
Тоттенхэм получил перевес два мяча после домашней игры против норвежского Буде-Глимт (3:1).
Ответные матчи пройдут 8 мая в Манчестере и в Норвегии. Финал запланирован на 21 мая в испанском Бильбао.
🏆 Лига Европы УЕФА 2024/25
1/2 финала. Первые матчи, 1 мая
22:00. Атлетик Бильбао (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:3
Голы: Каземиро, 30, Бруну Фернандеш, 37 (пен), 45
22:00. Тоттенхэм (Англия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 3:1
Голы: Джонсон, 1, Мэддисон, 34, Соланке, 61 (пен) – Салтнес, 83
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