День Лиги Европы. Тоттенхэм и Ман Юнайтед сделали шаг к английскому финалу

Вечером 1 мая состоялись первые полуфинальные матчи Лиги Европы УЕФА 2024/25.

Английские клубы Тоттенхэм и Ман Юнайтед сделали шаг к английскому финалу.

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Испанский Атлетик принимал английский Манчестер Юнайтед в Бильбао на стадионе Сан-Мамес. Манчестер Юнайтед получил большой перевес после первого матча (3:0). Усилиями Каземиро и Бруну Фернандеша (дубль) МЮ забил Атлетику три гола в первом тайме.

Тоттенхэм получил перевес два мяча после домашней игры против норвежского Буде-Глимт (3:1).

Ответные матчи пройдут 8 мая в Манчестере и в Норвегии. Финал запланирован на 21 мая в испанском Бильбао.

🏆 Лига Европы УЕФА 2024/25

1/2 финала. Первые матчи, 1 мая

22:00. Атлетик Бильбао (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:3

Голы: Каземиро, 30, Бруну Фернандеш, 37 (пен), 45

22:00. Тоттенхэм (Англия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 3:1

Голы: Джонсон, 1, Мэддисон, 34, Соланке, 61 (пен) – Салтнес, 83

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