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Лига Европы
Атлетик Бильбао
01.05.2025 22:00 – FT 0 : 3
Манчестер Юнайтед
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Лига Европы
02 мая 2025, 00:05 | Обновлено 02 мая 2025, 00:22
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Атлетик – Манчестер Юнайтед – 0:3. Дубль Бруну. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого полуфинального поединка Лиги Европы

02 мая 2025, 00:05 | Обновлено 02 мая 2025, 00:22
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0
Атлетик – Манчестер Юнайтед – 0:3. Дубль Бруну. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Вечером 1 мая в 22:00 прошел первый полуфинальный матч Лиги Европы УЕФА 2024/25.

Испанский Атлетик принимал английский Манчестер Юнайтед в Бильбао на стадионе Сан-Мамес.

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Манчестер Юнайтед получил большой перевес после первого матча (3:0).

Усилиями Каземиро и Бруну Фернандеша (дубль) МЮ забил Атлетику три гола в первом тайме.

🏆 Лига Европы УЕФА 2024/25

1/2 финала. Первые матчи, 1 мая

22:00. Атлетик Бильбао (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:3

Голы: Каземиро, 30, Бруну Фернандеш, 37 (пен), 45

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Каземиро, 30 мин

ГОЛ! 0:2. Бруну Фернандеш, 37 мин (пен)

ГОЛ! 0:3. Бруну Фернандеш, 45 мин

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
35’
Даниэль Вивиан (Атлетик Бильбао) получает красную карточку.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед).
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Манчестер Юнайтед Лига Европы Атлетик Бильбао Бруну Фернандеш Каземиро видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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