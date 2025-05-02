Атлетик – Манчестер Юнайтед – 0:3. Дубль Бруну. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого полуфинального поединка Лиги Европы
Вечером 1 мая в 22:00 прошел первый полуфинальный матч Лиги Европы УЕФА 2024/25.
Испанский Атлетик принимал английский Манчестер Юнайтед в Бильбао на стадионе Сан-Мамес.
Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Манчестер Юнайтед получил большой перевес после первого матча (3:0).
Усилиями Каземиро и Бруну Фернандеша (дубль) МЮ забил Атлетику три гола в первом тайме.
🏆 Лига Европы УЕФА 2024/25
1/2 финала. Первые матчи, 1 мая
22:00. Атлетик Бильбао (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:3
Голы: Каземиро, 30, Бруну Фернандеш, 37 (пен), 45
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Каземиро, 30 мин
ГОЛ! 0:2. Бруну Фернандеш, 37 мин (пен)
ГОЛ! 0:3. Бруну Фернандеш, 45 мин
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коллектив из Лондона максимально близок к выходу в финал
Лионель и Криштиану стали легендами спорта, а Ламин уже сейчас опережает их график