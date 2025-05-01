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Лига Европы
Атлетик Бильбао
01.05.2025 22:00 - : -
Манчестер Юнайтед
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Лига Европы
01 мая 2025, 11:54 |
27
0

Атлетик – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого матча полуфинала Лиги Европы

01 мая 2025, 11:54 |
27
0
Атлетик – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча
Х. Атлетик Бильбао

В четверг, 1 мая, состоится первый полуфинальный поединок Лиги Европы, в котором будут играть «Атлетик» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет в Бильбао (Испания) на поле стадиона «Сан-Мамес», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Атлетик» проводит успешный сезон и имеет реальные шансы выйти в Лигу чемпионов, удерживаясь на четвертом месте в Ла Лиге и имея запас в 6 очков. В Лиге Европы команда уже выбила «Рому» и «Рейнджерс», сохраняя беспроигрышную серию на собственном поле. «Манчестер Юнайтед» провалил внутренний сезон и надеется спасти его через еврокубки, пройдя «Реал Сосьедад» и «Лион» в драматических матчах. В Прем’лиге «красные дьяволы» без побед пять туров, занимают 14-е место и имеют существенные кадровые потери.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетик» – «Манчестер Юнайтед» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Атлетик Бильбао
1 мая 2025 -
22:00
Манчестер Юнайтед
Ничья 3.40 Сделать ставку

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Манчестер Юнайтед Лига Европы Атлетик Бильбао текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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