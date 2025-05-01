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Лига Европы
Атлетик Бильбао
01.05.2025 22:00 - : -
Манчестер Юнайтед
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Лига Европы
01 мая 2025, 03:29 | Обновлено 01 мая 2025, 03:30
29
0

Атлетик – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на суперматч

Первый поединок 1/2 финала Лиги Европы начнется 1 мая в 22:00 по Киеву

01 мая 2025, 03:29 | Обновлено 01 мая 2025, 03:30
29
0
Атлетик – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на суперматч
Getty Images/Global Images Ukraine

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30 апреля, свой первый матч в полуфинале Лиги Европы проведут Атлетик Бильбао и Манчестер Юнайтед. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетик Бильбао

Баски проводят солидный сезон, они имеют высокие шансы пробиться в Лигу Чемпионов, причем у них есть два пути. Самый верный попасть в топ-5 Ла Лиги, где клуб идет четвертым, отрыв от шестого места 6 очков, а осталось отыграть всего пять туров. В последнем матче чемпионата подопечные Эрнесто Вальверде одолели дома мотивированного аутсайдера Лас-Пальмас со счетом 1:0, забив единственный мяч еще в дебюте встречи.

Лига Европы для команды возможность взять трофей, а попадание в Лигу чемпионов, скорее просто бонус, который у клуба и так будет. Этап Лиги баски провели хорошо, заняв второе место, а потом в плей-офф прошли Рому – 1:1 в гостях и 3:1 дома, а также Рейнджерс – 0:0 на выезде и 2:0 в родных стенах.

Как можно заметить, Атлетик очень опасен на своем поле, редко кому здесь удается выиграть, так что команда будет заряжена на победу. Из-за травмы предстоящую встречу пропустит только Сансет.

Манчестер Юнайтед

У «красных дьяволов» сезон откровенно слабый, поэтому Лига Европы может стать единственным спасением. На Этапе Лиги Манчестер стал третьим, что позволило пробиться сразу в 1/8 финала плей-офф. В стыковых матчах удалось пройти сначала Реал Сосьедад – 1:1 на выезде и 4:1 дома. Запоминающей стала битва против Лиона, в гостях сыграли 2:2, так же завершился матч и дома, в овертайме МЮ уступал 2:4, играя в большинстве, но в итоге вырвал победу 5:4.

О чемпионате точно никто не хочет вспоминать, ведь «красные дьяволы» занимают только 14-ю строчку в турнирной таблице. В последнем туре только в компенсированное время сравняли счет на выезде с Борнмутом – 1:1. Серия без побед в АПЛ уже достигла пяти встреч, хотя уже и мотивации нет в этом турнире. Аморим не сможет рассчитывать на следующих футболистов: Баиндир, Кольер, Далот, Хевен, Мартинес, Оби и Зиркзе.

Личные встречи

Ранее клубы тоже пересекались в плей-офф Лиги Европы, только это было в 1/8 финала, оба матча выиграл Атлетик – 3:2 в гостях и 2:1. Это больше цифры для истории, ведь упомянутые матчи состоялись в 2012 году.

Прогноз

Ожидается сложная битва, в которой букмекеры отдают небольшой перевес хозяевам поля.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Атлетика – 2,14, ничья – 3,36, победа Манчестера – 3,63. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Между собой сыграют команды примерно одного уровня, но на своем поле Атлетик действительно выглядит более предпочтительно. Считаю перспективной здесь ставку на обмен голами за 1,98.

Прогноз Sport.ua
Атлетик Бильбао
1 мая 2025 -
22:00
Манчестер Юнайтед
Обе забьют 1.98 Сделать ставку

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Атлетик Бильбао Манчестер Юнайтед Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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