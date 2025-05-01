Спорное удаление убило интригу. МЮ разгромил Атлетик в полуфинале ЛЕ

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Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч

«Атлетик» – «Манчестер Юнайтед» – 0:3

Голы: Каземиро, 30, Бруно Фернандеш, 38, пен, 45

Предупреждения: Берчиче, 36, Симон, 57 (на скамье запасных), Альварес, 60 – Йоро, 90+3

Удаление: Вивиан, 35 (фол последней надежды)

«Атлетик»: Агирресабала – де Маркос (Гороссабель, 42), Вивиан, Альварес, Берчиче – Галаррета (Прадос, 46), Хаурегиссар – Иньяки Уильямс (Джалло, 87), Беренгер (Паредес, 45), Нико Уильямс (Унаи Гомес, 80) – Саннади

«Манчестер Юнайтед»: Онана – Мазрауи (Шоу, 784), Йоро, Магуайр (де Лигт, 65), Линдельоф, Доргу (Диалло, 84) – Угарте (Маунт, 65), Каземиро – Бруно Фернандеш, Хойлунд, Гарначо (Мейну, 84)

Арбитр: Эспен Эскес (Норвегия)

Стадион: «Сан-Мамес» (Бильбао, Испания)

АТЛЕТИК - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА