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Лига Европы
Атлетик Бильбао
01.05.2025 22:00 – FT 0 : 3
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
01 мая 2025, 23:59 | Обновлено 02 мая 2025, 00:07
579
12

Спорное удаление убило интригу. МЮ разгромил Атлетик в полуфинале ЛЕ

Ответный матч практически не будет ничего решать

01 мая 2025, 23:59 | Обновлено 02 мая 2025, 00:07
579
12
Спорное удаление убило интригу. МЮ разгромил Атлетик в полуфинале ЛЕ
УЕФА

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч

«Атлетик» – «Манчестер Юнайтед» – 0:3

Голы: Каземиро, 30, Бруно Фернандеш, 38, пен, 45

Предупреждения: Берчиче, 36, Симон, 57 (на скамье запасных), Альварес, 60 – Йоро, 90+3

Удаление: Вивиан, 35 (фол последней надежды)

«Атлетик»: Агирресабала – де Маркос (Гороссабель, 42), Вивиан, Альварес, Берчиче – Галаррета (Прадос, 46), Хаурегиссар – Иньяки Уильямс (Джалло, 87), Беренгер (Паредес, 45), Нико Уильямс (Унаи Гомес, 80) – Саннади

«Манчестер Юнайтед»: Онана – Мазрауи (Шоу, 784), Йоро, Магуайр (де Лигт, 65), Линдельоф, Доргу (Диалло, 84) – Угарте (Маунт, 65), Каземиро – Бруно Фернандеш, Хойлунд, Гарначо (Мейну, 84)

Арбитр: Эспен Эскес (Норвегия)

Стадион: «Сан-Мамес» (Бильбао, Испания)

АТЛЕТИК - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 12
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Galex Box
Странное удаление. Возможно связанное с явным фолом без попытки играть в мяч. Но и Вивиану надо было меньше вы%бываться на Хойлунда - если у арбитра было сомнение удалять или нет, то этот фактор как раз мог повлиять. Кстати не факт что Расмус там добрался бы до мяча, но это лишь увеличивает глупость фола. 
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+1
Viktor Shuper
коротко по матчу: суддя чепушило обіссане, яке вбило інтригу і поховало Атлетік
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0
ManUtd
Вітаємо великий МЮ з заслуженою перемогою!
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-1
Показать Скрыть 5 ответов
pol-55
Там (норгу)судді потрібно ще до пеналя дати жовту Юрку який фолив 2раза підряд(1й грубо)щоб іспанці не думали що він так всю гру буде ліберальний,а так все по ділу,ну і для Каземіро іспанські поля добре знайомі (надихають).Також жду МЮ-Тотем,два невдахи в АПЛ буде дуже цікаво.
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-2
⚒️Виталёк/ Фан Мурлыки😸❤️ЗА БИЛЬБАО🇪🇸
Слышно мне с дистанций -
Уже радостно МУРЧИШЬ❗😸❤️
Взяли верх манкунианцы -
За ТЕБЯ доволен ЛИШЬ❗😊
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-3
⚒️Виталёк/ Фан Мурлыки😸❤️ЗА БИЛЬБАО🇪🇸
😢
Мне жаль, но МЮ молотки🔴 -
Гранд обыграли Страны Басков❗🇪🇸
Хоть Кот пускаешь коготки🐾 -
В душе ты, знаю, очень ЛАСКОВ❗😸❤️ 😊
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-3
⚒️Виталёк/ Фан Мурлыки😸❤️ЗА БИЛЬБАО🇪🇸
Словно открылись Ада вратА❗🔥🔥🔥
И дьяволы БрУно с Каземиро! ⚽⚽⚽
Создали праздник для😸Кота❗❤️
🎇🎉Мурлыки - моего кумира! 😊
Ответить
-3
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