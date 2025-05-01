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Лига Европы
01 мая 2025, 22:16 | Обновлено 01 мая 2025, 22:20
149
0

Тоттенхэм – Буде-Глимт. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги Европы

01 мая 2025, 22:16 | Обновлено 01 мая 2025, 22:20
149
0
Тоттенхэм – Буде-Глимт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

В четверг, 1 мая, проходит первый матч 1/2 финала Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Буде-Глимтом».

Встречу принимает Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Лига Европы. 1/2 финала

Тоттенхэм – Буде-Глимт – 1:0 (обновляется)

Гол: Джонсон, 1

❗️ГОЛ! Джонсон забил в ворота Буде-Глимта, 1-я минута, 1:0

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Тоттенхэм Лига Европы Буде-Глимт видео голов и обзор Бреннан Джонсон
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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