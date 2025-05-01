Лига Европы01 мая 2025, 22:16 | Обновлено 01 мая 2025, 22:20
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Тоттенхэм – Буде-Глимт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги Европы
01 мая 2025, 22:16 | Обновлено 01 мая 2025, 22:20
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В четверг, 1 мая, проходит первый матч 1/2 финала Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Буде-Глимтом».
Встречу принимает Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Лига Европы. 1/2 финала
Тоттенхэм – Буде-Глимт – 1:0 (обновляется)
Гол: Джонсон, 1
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