Тоттенхэм – Буде-Глимт. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В четверг, 1 мая, проходит первый матч 1/2 финала Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Буде-Глимтом».

Встречу принимает Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Лига Европы. 1/2 финала

Тоттенхэм – Буде-Глимт – 1:0 (обновляется)

Гол: Джонсон, 1

❗️ГОЛ! Джонсон забил в ворота Буде-Глимта, 1-я минута, 1:0