С голом на 1-й минуте. Тоттенхэм в Лондоне одолел Буде-Глимт

В четверг, 1 мая, проходил первый матч 1/2 финала Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Буде-Глимтом».

Встречу принимал Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

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Хозяева поля забили сразу три гола, успев выйти вперед еще на первой минуте. Забивали Бреннан Джонсон, Джеймс Мэддисон и Доминик Соланке.

Ответный матч пройдет 8 мая в Буде.

Лига Европы. 1/2 финала

Тоттенхэм – Буде-Глимт – 3:1

Голы: Джонсон, 1, Мэддисон, 34, Соланке, 61 (пенальти) – Салтнес, 83

Предупреждения: Ромеро, 73 – Бйоркан, 57, Хауге, 76

Тоттенхэм: Викарио, Удоги, ван де Вен, Ромеро, Порро, Мэддисон (Кулушевски, 65), Бентанкур, Биссума, Ришарлисон (Тель, 46), Соланке (Одобер, 75), Джонсон

Буде-Глимт: хайкин, Бйорнкан, Гандерсен, Нильсен (Мое, 46), Сйоволд, Слтнес, Фет (Кьер, 76), Хауге, Блумберг (Серли, 77), Хог, Маатта (аукленд, 65)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.