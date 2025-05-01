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Лига Европы
Тоттенхэм
01.05.2025 22:00 - : -
Будё-Глимт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
01 мая 2025, 13:13 | Обновлено 01 мая 2025, 13:20
18
0

Тоттенхэм – Буде-Глимт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Полуфинал Лиги Европы состоится 1 мая в 22:00 по Киеву

01 мая 2025, 13:13 | Обновлено 01 мая 2025, 13:20
18
0
Тоттенхэм – Буде-Глимт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 1 мая, будут проведены первые поединки полуфинала Лиги Европы-2024/25.

«Тоттенхэм» на своей арене будет принимать гостей из Норвегии - клуб «Буде-Глимт».

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В предыдущем раунде «Тоттенхэм» разобрался с «Айнтрахтом» (1:1, 1:0), а «Буде-Глимт» шокировал «Лацио» (2:0, 2:3).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Тоттенхэм – Буде-Глимт, смотреть онлайн. LIVE трансляция

Тоттенхэм – Буде-Глимт
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Тоттенхэм Лига Европы Буде-Глимт смотреть онлайн
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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