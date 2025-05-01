В четверг, 1 мая, будут проведены первые поединки полуфинала Лиги Европы-2024/25.

«Тоттенхэм» на своей арене будет принимать гостей из Норвегии - клуб «Буде-Глимт».

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В предыдущем раунде «Тоттенхэм» разобрался с «Айнтрахтом» (1:1, 1:0), а «Буде-Глимт» шокировал «Лацио» (2:0, 2:3).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Тоттенхэм – Буде-Глимт, смотреть онлайн. LIVE трансляция

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