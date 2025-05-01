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30 апреля свою первую встречу в полуфинале Лиги Европы проведут Тоттенхэм и Буде-Глимт. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм

«Шпоры» сделали ставку на Лигу Европы, хотя нельзя сказать, что они специально пожертвовали внутренней ареной, банально не хватило стабильности, чтоб показать результат в чемпионате.

В последнем туре чемпионата Тоттенхэм уступил в гостях Ливерпулю со счетом 1:5, чем помог сопернику оформить досрочное чемпионство, данное поражение стало третьим кряду для клуба. Команда откатилась на 16-ю строчку в чемпионате, хотя угрозы вылета давно нет. «Шпоры» в какой-то момент стали себя беречь для еврокубков, где в плей-офф пришлось нелегко, против Алкмара сыграли 0:1 в гостях и выиграли дома 3:1. Тяжелым было противостояние с Айнтрахтом – домашняя ничья 1:1 и выездная победа 1:0.

Основная ставка на Лигу Европы, где победа в турнире позволит пробиться в Лигу чемпионов, а также можно взять почетный трофей. Как для такой стадии, соперник выглядит легким. Не помогут команде в предстоящем матче Дрегушин, Форстер, Кински, Регилон, Сон Хин Мин, Вернер.

Буде-Глимт

Норвежский клуб уже стал главным открытием турнира, ведь добраться до полуфинала второго по значимости еврокубка большой успех. В четвертьфинале Буде-Глимт в невероятном триллере прошел Лацио – 2:0 дома, 0:2 на выезде с пропущенным мячом на 90+3 минуте, а потом еще и в овертайме был обмен голами, все определилось в серии пенальти.

Конечно, команда уже прыгнула выше головы, результат не игроков точно не будет давить. Избежать поражения будет сложно, ведь в плей-офф Буде-Глимт проиграл все выездные матчи – 1:2 от Твенте, с таким же счетом Олимпиакосу, ну и упомянутый матч с Лацио. Норвежцы не уйдут в глухую оборону, они постараются создавать свои моменты. Не смогут здесь сыграть Берг, Эвьен, Гелмерсен, Скейде, Ветти, Бьортуфт, Бломберг.

Прогноз

Ранее соперники между собой никогда не играли, а в предстоящей битве лондонцы считаются безоговорочными фаворитами.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Тоттенхэма – 1,3, ничья – 5,87, победа Буде-Глимт – 9,66. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

В таком противостоянии хозяева должны контролировать ход встречи, но Буде-Глимт постарается дать бой, жду результативного матча и поставлю на тотал больше 3,5 голов за 2,2.

Прогноз Sport.ua Тоттенхэм Будё-Глимт Тотал больше 3.5 2.22 Сделать ставку

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