Украина. Премьер лига30 апреля 2025, 13:05 |
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Ингулец – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды доиграли матч 16-го тура УПЛ
30 апреля 2025, 13:05 |
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30 апреля состоялась доигровка матча 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Ингулец» Петрово и луганская «Заря».
Игра проходила на стадионе «Ника в Александрии.
Первый тайм между командами состоялся в декабре, а затем матч перенесли из-за воздушной тревоги. Номинальные хозяева поля после первого тайма выигрывали 1:0.
УПЛ. 16-й тур. 30 апреля
Ингулец Петрово – Заря Луганск - 1:0 (второй тайм)
Голы: Волохатый, 38
Видео голов и обзор матча
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