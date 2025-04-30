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  4. Ингулец – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
30 апреля 2025, 13:05 |
201
0

Ингулец – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды доиграли матч 16-го тура УПЛ

30 апреля 2025, 13:05 |
201
0
Ингулец – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

30 апреля состоялась доигровка матча 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Ингулец» Петрово и луганская «Заря».

Игра проходила на стадионе «Ника в Александрии.

Первый тайм между командами состоялся в декабре, а затем матч перенесли из-за воздушной тревоги. Номинальные хозяева поля после первого тайма выигрывали 1:0.

УПЛ. 16-й тур. 30 апреля

Ингулец Петрово – Заря Луганск - 1:0 (второй тайм)

Голы: Волохатый, 38

Видео голов и обзор матча

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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