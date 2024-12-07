В воскресенье, 8-го декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и луганская «Заря». Матч пройдет в Кривой Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 13:00.

Команда Василия Кобина проведет свой первый домашний матч в сезоне. Но опять не в Петрово. Приключения «козаков» продолжаются, но первый круг им таки удалось завершить дебютной победой в этой кампании над «Ворсклой» (3:0), которая еще и стала первой для тренера в гостевых матчах во главе всех клубов. Но теперь «Ингулец» вновь встречается с «Зарей», которая зарядилась положительными эмоциями в дуэлях против «Карпат» (2:1) и «Полесья» (1:1), и поэтому рассчитывает, как минимум, на повторение результата первого круга (2:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.