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Премьер-лига
Ингулец
08.12.2024 13:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 21:56 |
79
0

Ингулец – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги

07 декабря 2024, 21:56 |
79
0
Ингулец – Заря. Текстовая трансляция матча
ФК Заря

В воскресенье, 8-го декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и луганская «Заря». Матч пройдет в Кривой Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 13:00.

Команда Василия Кобина проведет свой первый домашний матч в сезоне. Но опять не в Петрово. Приключения «козаков» продолжаются, но первый круг им таки удалось завершить дебютной победой в этой кампании над «Ворсклой» (3:0), которая еще и стала первой для тренера в гостевых матчах во главе всех клубов. Но теперь «Ингулец» вновь встречается с «Зарей», которая зарядилась положительными эмоциями в дуэлях против «Карпат» (2:1) и «Полесья» (1:1), и поэтому рассчитывает, как минимум, на повторение результата первого круга (2:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ингулец
8 декабря 2024 -
13:00
Заря
Обе забьют 1.93 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Заря текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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