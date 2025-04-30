Изменилось место, но не результат. Ингулец удержал победу над Зарей
Команда Кобина снова вырвалась с последней строчки турнирной таблицы
За двором уже царила зима, поэтому даже азарт футбольных болельщиков в это время года желательно разогревать. В контексте воскресной части шестнадцатого тура Премьер-лиги за это отвечало противостояние в довольно необычной локации, если учитывать, что его участниками были петровский «Ингулец» и луганская «Заря».
Судя по всему, до завершения календарного года мы так и не увидим, какие обновления подготовили на родной арене «казаков», потому что в этот раз они впервые в текущей кампании играли домашний матч, но лишь по той причине, что все выездные игры команды Василия Кобина уже просто исчерпали себя. А значит, футболистам Младена Бартуловича первыми пришлось испытать поле стадиона «Горняк» в Кривом Роге, когда там хозяйничает не местный «Кривбасс», а именно главный аутсайдер и футбольный пилигрим национального первенства.
Несмотря на явно не родные стены, «казаки» вышли на игру вдохновленными близостью к родному дому и полностью переиграли соперников в первом тайме. «Ингулец» был острее в атаке, решительнее в продвижении мяча, спокойнее и рассудительнее в обороне, и в конечном итоге добился своего еще до перерыва. И это все на фоне того, что до матча мы более двух часов сидели в ожидании завершения воздушной тревоги, и во время перерыва рисковали повторить тот же сценарий.
Что же касается игры, то лобовые атаки номинальных хозяев особого успеха не приносили, так что они перешли на фланги и загружали мяч в штрафную до тех пор, пока защита соперников не капитулировала. Еще на 28-й минуте мог забивать Волохатый, но Виливальд головой перевел на него подачу штрафного с правого фланга в офсайд, а вот когда за десять минут команда Кобина построила вертикальный переход к чужой штрафной, то Роману в центре оставалось просто не промахнуться.
И если Волохатый свой момент все-таки использовал, то Лосенко чуть позже – нет. А его возможность, кстати, была чуть ли не гарантированным шансом забить. Потому что первый тайм завершался фолом Мичина против Могильного на правом фланге штрафной, за что «Ингулец» получил возможность удвоить счет в виде пенальти, однако Лосенко мощно пробил над воротами и оставил «Зорю» в игре.
Однако оказалось, что не только 15 регламентированных минут перерыва нам надо было подождать, чтобы эта игра наконец возобновилась, а долгие месяцы, потому что в Кривом Роге снова подняли тревогу, и 8 декабря 2024 года в футбол так никто и не доиграл. Это произошло только 30 апреля уже следующего года.
Состав «Ингульца» существенно изменился с тех пор, особенно – линия обороны, которая была фактически полностью обновлена. «Зоря» же изменилась не так заметно, а ее желание атаковать и добывать хотя бы какие-то очковые баллы было заметно сразу. Но одно дело – хотеть, а совсем другое – этого добиться. И в итоге перевесило желание аутсайдеров удержать свои ворота неприкосновенными.
Луганцы активно давили на соперника в начале и в конце этого второго тайма, который, кстати, проходил уже в Александрии, а не в Кривом Роге, но защита «Ингульца» на последнем рубеже отражала любые попытки оппонентов создать опасные моменты. Вместо этого команда Кобина в ответ создала еще несколько неплохих моментов, и если бы удалось забить во время ударов Фарасеенко и Пушкарева, то судьбу матча мы узнали бы заранее. А так – пришлось еще немного подождать, пока «казаки» в осаде дотянут до победного финала.
Эти выходные петровский «Ингулец» проведет домашний матч против киевского «Динамо», тогда как луганская «Зоря» поедет в черкасский ЛНЗ.
Наши оценки:
«Ингулец» (замены): Сад – б/о.
«Заря» (замены): Вантух – 6,0, Кораблин – 6,0.
Украинская Премьер-лига. 16-й тур.
«Ингулец» – «Заря» - 1:0
Гол: Волохатый, 38
На 45+2-й минуте Иван Лосенко («Ингулец») не забил пенальти (промах).
Предупреждения: Лосенко, 88 – Горбач, 5, Жуниньо, 52
«Ингулец»: Паламарчук – Катрич, Жовтенко, Дыхтярук, Свистун – Лосенко – Могильный (Сад, 76), Пятов, Мохнатый, Фарасеенко – Пушкарев.
«Заря»: Сапутин – Жуниньо (Вантух, 71), Башич, Джордан, Тронтель – Дришлюк (Кораблин, 71), Папара, Мичин – Яцик, Будковский, Антюх.
Арбитр: Сергей Задиран (Киевская обл.).
Стадион: «Ника» (Александрия).
Удары (в створ): 15 (4) – 9 (3)
Угловые: 2 – 1
Оффсайды: 2 – 2.
ИНГУЛЕЦ - ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 22°C
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