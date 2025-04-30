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Премьер-лига
Ингулец
30.04.2025 13:00 – FT 1 : 0
Заря
8 декабря 2024 матч был прерван после первого тайма при счете 1:0 из-за воздушной тревоги, доигрывание – 30 апреля 2025
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Украина. Премьер лига
30 апреля 2025, 14:30 | Обновлено 30 апреля 2025, 14:31
1032
0

Ингулец – Заря – 1:0. Тактическая победа Кобина. Видео гола и обзор матча

Команды доиграли матч 16-го тура УПЛ

30 апреля 2025, 14:30 | Обновлено 30 апреля 2025, 14:31
1032
0
Ингулец – Заря – 1:0. Тактическая победа Кобина. Видео гола и обзор матча
УПЛ

30 апреля состоялась доигровка матча 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Ингулец» Петрово и луганская «Заря».

Игра проходила на стадионе «Ника в Александрии.

Первый тайм между командами состоялся в декабре, а затем матч перенесли из-за воздушной тревоги. Номинальные хозяева поля после первого тайма выигрывали 1:0.

Хозяева поля сыграли тактически правильно и удержали победный результат. Правда, и «Заря» была не слишком активна в атаке.

УПЛ. 16-й тур. 30 апреля

Ингулец Петрово – Заря Луганск - 1:0 (второй тайм)

Голы: Волохатый, 38

Видео гола и обзор матча

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Волохатый (Ингулец).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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