Ингулец – Заря – 1:0. Тактическая победа Кобина. Видео гола и обзор матча
Команды доиграли матч 16-го тура УПЛ
30 апреля состоялась доигровка матча 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Ингулец» Петрово и луганская «Заря».
Игра проходила на стадионе «Ника в Александрии.
Первый тайм между командами состоялся в декабре, а затем матч перенесли из-за воздушной тревоги. Номинальные хозяева поля после первого тайма выигрывали 1:0.
Хозяева поля сыграли тактически правильно и удержали победный результат. Правда, и «Заря» была не слишком активна в атаке.
УПЛ. 16-й тур. 30 апреля
Ингулец Петрово – Заря Луганск - 1:0 (второй тайм)
Голы: Волохатый, 38
Видео гола и обзор матча
События матча
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