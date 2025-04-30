Ингулец – Заря – 1:0. Тактическая победа Кобина. Видео гола и обзор матча

30 апреля состоялась доигровка матча 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Ингулец» Петрово и луганская «Заря».

Игра проходила на стадионе «Ника в Александрии.

Первый тайм между командами состоялся в декабре, а затем матч перенесли из-за воздушной тревоги. Номинальные хозяева поля после первого тайма выигрывали 1:0.

Хозяева поля сыграли тактически правильно и удержали победный результат. Правда, и «Заря» была не слишком активна в атаке.

УПЛ. 16-й тур. 30 апреля

Ингулец Петрово – Заря Луганск - 1:0 (второй тайм)

Голы: Волохатый, 38

Видео гола и обзор матча