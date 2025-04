Французский бомбардир ПСЖ установил ряд рекордов в матче против Арсенала

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Арсенал» дома уступил «ПСЖ» со счетом 0:1.

27-летний французский игрок «ПСЖ» Усман Дембеле забил свой 26-й гол в 2025 году во всех турнирах. Ни один игрок из топ-5 европейских чемпионатов не может похвастаться таким результатом.

На счету Усмана Дембеле теперь 11 результативных действий в сезоне Лиги чемпионов (8 голов и 3 результативных передачи), что является повторением клубного рекорда «ПСЖ».

11 - Килиан Мбаппе (2020/21)

11 - Усман Дембеле (2024/25)

Француз забивает или отдает результативную передачу уже в четырех матчах Лиги чемпионов подряд, что является личным рекордом Дембеле. Эта серия пришлась на матчи против английских команд:

против «Ливерпуля»: гол

против «Астон Виллы»: результативная передача

против «Арсенала»: гол

Интересен также тот факт, что гол Усмана Дембеле стал самым быстрым в ворота «Арсенала» в Лиге чемпионов (3 минуты и 15 секунд) с 2016 года (Эдинсон Кавани также в составе «ПСЖ»).

