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Лига чемпионов
30 апреля 2025, 00:52 |
71
0

Французский бомбардир ПСЖ установил ряд рекордов в матче против Арсенала

Усман Дембеле проводит феноменальный сезон за «ПСЖ»

30 апреля 2025, 00:52 |
71
0
Французский бомбардир ПСЖ установил ряд рекордов в матче против Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Арсенал» дома уступил «ПСЖ» со счетом 0:1.

27-летний французский игрок «ПСЖ» Усман Дембеле забил свой 26-й гол в 2025 году во всех турнирах. Ни один игрок из топ-5 европейских чемпионатов не может похвастаться таким результатом.

На счету Усмана Дембеле теперь 11 результативных действий в сезоне Лиги чемпионов (8 голов и 3 результативных передачи), что является повторением клубного рекорда «ПСЖ».

11 - Килиан Мбаппе (2020/21)
11 - Усман Дембеле (2024/25)

Француз забивает или отдает результативную передачу уже в четырех матчах Лиги чемпионов подряд, что является личным рекордом Дембеле. Эта серия пришлась на матчи против английских команд:

против «Ливерпуля»: гол
против «Астон Виллы»: результативная передача
против «Астон Виллы»: результативная передача
против «Арсенала»: гол

Интересен также тот факт, что гол Усмана Дембеле стал самым быстрым в ворота «Арсенала» в Лиге чемпионов (3 минуты и 15 секунд) с 2016 года (Эдинсон Кавани также в составе «ПСЖ»).

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Арсенал Лондон статистика ПСЖ Лига чемпионов Арсенал - ПСЖ Усман Дембеле
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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