В гонке за легендами. Кто в матче Арсенал – ПСЖ может приблизиться к ним?

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Арсенал» встретится с «ПСЖ».

Три игрока, которые могут сыграть сегодня, находятся в топ-10 лучших бомбардиров своих команд.

Лучшим бомбардиром «Арсенала» в Лиге чемпионов за всю историю является Тьерри Анри, забивший 35 голов.

Из действующих игроков в топ-10 находится только Букайо Сака, забивший 9 мячей за клуб в 16 сыгранных матчах.

35 – Тьерри Анри

18 – Робин ван Перси

15 – Тео Уолкотт

13 – Сеск Фабрегас

13 – Фредрик Юнгберг

12 – Оливье Жира

11 – Робер Пирес

9 – Букайо Сака

9 – Алексис Санчес

8 – Лукас Подольский

Лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Лиге чемпионов за всю историю является Килиан Мбаппе, на счету которого 42 забитых мяча за клуб.

Из действующих игроков в топ-10 находятся Усман Дембеле и Маркиньос, у обоих по 9 забитых голов.

42 – Килиан Мбаппе

30 – Эдинсон Кавани

22 – Неймар

20 – Златан Ибрагимович

14 – Анхель Ди Мария

9 – Лионель Месси

9 – Усман Дембеле

9 – Маркиньос

7 – Джордж Веа

7 – Эзекиль Лавесси

Take a look at Arsenal & PSG’s all-time top Champions League scorers 😍 Could Saka, Dembélé or Marquinhos climb the list tonight?👀 pic.twitter.com/GPFNCRNDUx