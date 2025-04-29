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  4. В гонке за легендами. Кто в матче Арсенал – ПСЖ может приблизиться к ним?
Лига чемпионов
29 апреля 2025, 19:34 |
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В гонке за легендами. Кто в матче Арсенал – ПСЖ может приблизиться к ним?

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов в разрезе лучших бомбардиров клубов

29 апреля 2025, 19:34 |
200
0
В гонке за легендами. Кто в матче Арсенал – ПСЖ может приблизиться к ним?
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Арсенал» встретится с «ПСЖ».

Три игрока, которые могут сыграть сегодня, находятся в топ-10 лучших бомбардиров своих команд.

Лучшим бомбардиром «Арсенала» в Лиге чемпионов за всю историю является Тьерри Анри, забивший 35 голов.

Из действующих игроков в топ-10 находится только Букайо Сака, забивший 9 мячей за клуб в 16 сыгранных матчах.

35 – Тьерри Анри
18 – Робин ван Перси
15 – Тео Уолкотт
13 – Сеск Фабрегас
13 – Фредрик Юнгберг
12 – Оливье Жира
11 – Робер Пирес
9 – Букайо Сака
9 – Алексис Санчес
8 – Лукас Подольский

Лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Лиге чемпионов за всю историю является Килиан Мбаппе, на счету которого 42 забитых мяча за клуб.

Из действующих игроков в топ-10 находятся Усман Дембеле и Маркиньос, у обоих по 9 забитых голов.

42 – Килиан Мбаппе
30 – Эдинсон Кавани
22 – Неймар
20 – Златан Ибрагимович
14 – Анхель Ди Мария
9 – Лионель Месси
9 – Усман Дембеле
9 – Маркиньос
7 – Джордж Веа
7 – Эзекиль Лавесси

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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