Никакого Чемпионшипа. Легенда Лестера хочет продолжить карьеру в АПЛ

38-летний форвард «Лестера» Джейми Варди находится в поисках новой команды после того, как решил покинуть «лис» по завершению сезона. Уже этого игрок станет свободным агентом.

Легендарный нападающий клуба желает продолжить свою карьеру именно в Английской Премьер-лиге, несмотря на интерес со стороны иностранных коллективов.

Варди уверен, что сможет усилить любую команду, поэтому возрастной футболист не рассматривает вариантов трансфера в клуб из Чемпионшипа.

В целом Джейми провел в составе «Лестера» – 13 лет. За это время в клубе форвард отыграл 497 поединков, в которых оформил 198 голов и 69 ассистов.

