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Англия
29 апреля 2025, 13:54 | Обновлено 29 апреля 2025, 14:00
634
1

Никакого Чемпионшипа. Легенда Лестера хочет продолжить карьеру в АПЛ

Джейми Варди настроен зажигать в высшей лиге Англии

29 апреля 2025, 13:54 | Обновлено 29 апреля 2025, 14:00
634
1
Никакого Чемпионшипа. Легенда Лестера хочет продолжить карьеру в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

38-летний форвард «Лестера» Джейми Варди находится в поисках новой команды после того, как решил покинуть «лис» по завершению сезона. Уже этого игрок станет свободным агентом.

Легендарный нападающий клуба желает продолжить свою карьеру именно в Английской Премьер-лиге, несмотря на интерес со стороны иностранных коллективов.

Варди уверен, что сможет усилить любую команду, поэтому возрастной футболист не рассматривает вариантов трансфера в клуб из Чемпионшипа.

В целом Джейми провел в составе «Лестера» – 13 лет. За это время в клубе форвард отыграл 497 поединков, в которых оформил 198 голов и 69 ассистов.

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Джейми Варди Лестер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 1
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AndiM
Він не грав навіть в найгіршій команді апл, яка команда його підпише - лівер чи може мс з арсеналом? Грав би собі в команді дедпула, в фільмі може в якомусь знявся б чи рекламі.
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