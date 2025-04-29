Никакого Чемпионшипа. Легенда Лестера хочет продолжить карьеру в АПЛ
Джейми Варди настроен зажигать в высшей лиге Англии
38-летний форвард «Лестера» Джейми Варди находится в поисках новой команды после того, как решил покинуть «лис» по завершению сезона. Уже этого игрок станет свободным агентом.
Легендарный нападающий клуба желает продолжить свою карьеру именно в Английской Премьер-лиге, несмотря на интерес со стороны иностранных коллективов.
Варди уверен, что сможет усилить любую команду, поэтому возрастной футболист не рассматривает вариантов трансфера в клуб из Чемпионшипа.
В целом Джейми провел в составе «Лестера» – 13 лет. За это время в клубе форвард отыграл 497 поединков, в которых оформил 198 голов и 69 ассистов.
Sky Sports News understands Jamie Vardy does not want to play for a Championship club after leaving Leicester and believes he can still contribute to a Premier League team 🚨 pic.twitter.com/kpAkxU08pa— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 28, 2025
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