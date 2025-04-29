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Англия
29 апреля 2025, 12:42 | Обновлено 29 апреля 2025, 12:51
139
1

Фанатам на радость. Объявлена ​​дата чемпионского парада Ливерпуля

Команда будет праздновать победу вместе с фанатами 26 мая

29 апреля 2025, 12:42 | Обновлено 29 апреля 2025, 12:51
139
1
Фанатам на радость. Объявлена ​​дата чемпионского парада Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

Новоиспеченный чемпион Английской Премьер-лиги-2024/25 «Ливерпуль» определился с датой проведения парада в честь победы в национальной лиге.

По информации клубной пресс-службы, парад состоится 26 мая после заключительных матчей чемпионата.

Ожидается, что продлится событие от трех до пяти часов, поскольку клубному автобусу нужно преодолеть около 15 киломентров.

«Мерсисайдцы» досрочно завоевали золотые медали лиги, обыграв в 34-м туре АПЛ «Тоттенхэм» (5:1). Всего до конца чемпионата Англии осталось еще четыре тура.

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: ФК Ливерпуль
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