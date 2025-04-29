Фанатам на радость. Объявлена ​​дата чемпионского парада Ливерпуля

Новоиспеченный чемпион Английской Премьер-лиги-2024/25 «Ливерпуль» определился с датой проведения парада в честь победы в национальной лиге.

По информации клубной пресс-службы, парад состоится 26 мая после заключительных матчей чемпионата.

Ожидается, что продлится событие от трех до пяти часов, поскольку клубному автобусу нужно преодолеть около 15 киломентров.

«Мерсисайдцы» досрочно завоевали золотые медали лиги, обыграв в 34-м туре АПЛ «Тоттенхэм» (5:1). Всего до конца чемпионата Англии осталось еще четыре тура.