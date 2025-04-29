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Турция
29 апреля 2025, 11:52 | Обновлено 29 апреля 2025, 11:54
609
1

Травмы не пугают. Вингер Ливерпуля стал трансферным желанием Моуриньо

Федерико Кьеза летом может оказаться в «Фенербахче»

29 апреля 2025, 11:52 | Обновлено 29 апреля 2025, 11:54
609
1
Травмы не пугают. Вингер Ливерпуля стал трансферным желанием Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

27-летний вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза стал главной трансферной целью турецкого «Фенербахче», которое тренирует известный тренер Жозе Моуриньо.

Именитый специалист лично умоляет руководство приобрести итальянского футболиста, поскольку видит в Кьезе усиление фланговых позиций.

Несмотря на частые травмы Федерико, турецкий клуб готов начать переговоры по спортсмену.

В этом сезоне Кьеза отыграл всего 12 матчей, в которых оформил четыре полезных действия (два гола и два ассиста).

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Андрей Витренко Источник: A Spor
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Saar
Один з кращих гравців в світі! Але травми, нажаль...!
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