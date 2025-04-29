Турция29 апреля 2025, 11:52 | Обновлено 29 апреля 2025, 11:54
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Травмы не пугают. Вингер Ливерпуля стал трансферным желанием Моуриньо
Федерико Кьеза летом может оказаться в «Фенербахче»
29 апреля 2025, 11:52 | Обновлено 29 апреля 2025, 11:54
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27-летний вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза стал главной трансферной целью турецкого «Фенербахче», которое тренирует известный тренер Жозе Моуриньо.
Именитый специалист лично умоляет руководство приобрести итальянского футболиста, поскольку видит в Кьезе усиление фланговых позиций.
Несмотря на частые травмы Федерико, турецкий клуб готов начать переговоры по спортсмену.
В этом сезоне Кьеза отыграл всего 12 матчей, в которых оформил четыре полезных действия (два гола и два ассиста).
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