Травмы не пугают. Вингер Ливерпуля стал трансферным желанием Моуриньо

27-летний вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза стал главной трансферной целью турецкого «Фенербахче», которое тренирует известный тренер Жозе Моуриньо.

Именитый специалист лично умоляет руководство приобрести итальянского футболиста, поскольку видит в Кьезе усиление фланговых позиций.

Несмотря на частые травмы Федерико, турецкий клуб готов начать переговоры по спортсмену.

В этом сезоне Кьеза отыграл всего 12 матчей, в которых оформил четыре полезных действия (два гола и два ассиста).