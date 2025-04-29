Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Саудовский гранд начал переговоры о трансфере Осимхена
Турция
29 апреля 2025, 03:39 | Обновлено 29 апреля 2025, 03:48
98
0

Саудовский гранд начал переговоры о трансфере Осимхена

Звездный игрок Галатасарая может продолжить карьеру в клубе Аль-Хиляль

29 апреля 2025, 03:39 | Обновлено 29 апреля 2025, 03:48
98
0
Саудовский гранд начал переговоры о трансфере Осимхена
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен, права на которого принадлежат «Наполи», может переехать в Саудовскую Аравию.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «Аль-Хиляль» открыл переговоры относительно возможного перехода нигерийского форварда.

В контракте 26-летнего Осимхена с «Наполи», который действует до лета 2026 года, прописана клаусула в размере 75 млн евро. Похоже, саудовский «Аль-Хиляль» готов заплатить эту сумму.

Осимхен до июня будет выступать за «Галатасарай» на правах аренды из «Наполи». В текущем сезоне он провёл 36 матчей за турецкий клуб, в которых забил 31 гол и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось об интересе к нигерийцу со стороны «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед», который, по данным СМИ, уже согласовал с Осимхеном условия личного контракта (зарплата 15 миллионов евро в год, соглашение на 5 лет).

«Аль-Хиляль» занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая на шесть очков от лидера – «Аль-Иттихада». Следующий матч команда Жорже Жезуша проведет 29 апреля против саудовского «Аль-Ахли» в полуфинале Лиги чемпионов Азии.

По теме:
Не вписывается в тактические схемы. Карпаты могут обменять Квасницу
Реал попытается подписать звезду Ливерпуля до клубного чемпионата мира
«Будет лидером» Звезде сборной Украины прочат большую карьеру в топклубе
Виктор Осимхен Наполи Галатасарай Аль-Хиляль трансферы чемпионат Турции по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу Николо Скира
Николай Степанов Источник: Николо Скира
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский отреагировал на катастрофу Шахтера на 90+3-й в матче с Динамо
Футбол | 28 апреля 2025, 08:55 7
Милевский отреагировал на катастрофу Шахтера на 90+3-й в матче с Динамо
Милевский отреагировал на катастрофу Шахтера на 90+3-й в матче с Динамо

Экс-игрок киевлян лаконично прокомментировал поединок

Кроос объяснил, почему Реал проиграл Барсе в безумном матче Кубка Испании
Футбол | 28 апреля 2025, 08:57 1
Кроос объяснил, почему Реал проиграл Барсе в безумном матче Кубка Испании
Кроос объяснил, почему Реал проиграл Барсе в безумном матче Кубка Испании

Немец считает, что «сливочным» просто не повезло

Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
Футбол | 28.04.2025, 08:45
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
Хоккей | 28.04.2025, 22:15
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
Арсенал – ПСЖ. Прогноз и анонс на суперматч
Футбол | 29.04.2025, 03:43
Арсенал – ПСЖ. Прогноз и анонс на суперматч
Арсенал – ПСЖ. Прогноз и анонс на суперматч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
27.04.2025, 00:55 12
Футбол
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
27.04.2025, 02:50 1
Футбол
Третья ракетка мира потерпела сенсационное поражение и вылетела из Мадрида
Третья ракетка мира потерпела сенсационное поражение и вылетела из Мадрида
27.04.2025, 18:52 1
Теннис
Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от Барселоны
Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от Барселоны
27.04.2025, 12:21 2
Футбол
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
27.04.2025, 19:59 461
Футбол
Впервые в истории снукера. Аматор пробился в четвертьфинал чемпионата мира
Впервые в истории снукера. Аматор пробился в четвертьфинал чемпионата мира
27.04.2025, 17:43
Снукер
Были слезы. Известно, что сказал Куртуа Анчелотти после фиаско в Кубке
Были слезы. Известно, что сказал Куртуа Анчелотти после фиаско в Кубке
27.04.2025, 09:01 8
Футбол
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
28.04.2025, 06:23 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем