Саудовский гранд начал переговоры о трансфере Осимхена

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен, права на которого принадлежат «Наполи», может переехать в Саудовскую Аравию.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «Аль-Хиляль» открыл переговоры относительно возможного перехода нигерийского форварда.

В контракте 26-летнего Осимхена с «Наполи», который действует до лета 2026 года, прописана клаусула в размере 75 млн евро. Похоже, саудовский «Аль-Хиляль» готов заплатить эту сумму.

Осимхен до июня будет выступать за «Галатасарай» на правах аренды из «Наполи». В текущем сезоне он провёл 36 матчей за турецкий клуб, в которых забил 31 гол и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось об интересе к нигерийцу со стороны «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед», который, по данным СМИ, уже согласовал с Осимхеном условия личного контракта (зарплата 15 миллионов евро в год, соглашение на 5 лет).

«Аль-Хиляль» занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая на шесть очков от лидера – «Аль-Иттихада». Следующий матч команда Жорже Жезуша проведет 29 апреля против саудовского «Аль-Ахли» в полуфинале Лиги чемпионов Азии.

#AlHilal have opened talks to try to sign Victor #Osimhen from #Napoli. He is currently at #Galatasaray until June. #transfers https://t.co/h7F9PiAzNN