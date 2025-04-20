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Англия
20 апреля 2025, 08:08 | Обновлено 20 апреля 2025, 08:09
265
0

МЮ планирует подписать опального форварда Наполи. Он феерит в Турции

Виктор Осимхен может перебраться в Англию

20 апреля 2025, 08:08 | Обновлено 20 апреля 2025, 08:09
265
0
МЮ планирует подписать опального форварда Наполи. Он феерит в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен, ныне выступающий за «Галатасарай» на правах аренды, близок к переходу в Манчестер Юнайтед.

По информации авторитетного турецкого журналиста Айгюна Озипека, опальный форвард согласовал условия личного контракта с «красными дьяволами».

Ожидается, что соглашение будет рассчитано на 5 лет, а зарплата составит 15 миллионов евро в год. Также утверждается, что сумма трансфера составит 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Осимхен продолжает показывать феноменальные показатели в Турции.

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Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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