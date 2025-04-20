МЮ планирует подписать опального форварда Наполи. Он феерит в Турции
Виктор Осимхен может перебраться в Англию
Нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен, ныне выступающий за «Галатасарай» на правах аренды, близок к переходу в Манчестер Юнайтед.
По информации авторитетного турецкого журналиста Айгюна Озипека, опальный форвард согласовал условия личного контракта с «красными дьяволами».
Ожидается, что соглашение будет рассчитано на 5 лет, а зарплата составит 15 миллионов евро в год. Также утверждается, что сумма трансфера составит 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Осимхен продолжает показывать феноменальные показатели в Турции.
Trol hesaplar Taraftarı kandırmayın…— Aygün Özipek (@aygunozipek) April 19, 2025
Osimhen, Manchester United ile 5 yıllık anlaşmaya imza attı…
60 milyon euro bonservis ödenecek..Futbolcu yıllık 15 milyon euro net ücret alacak..
Türkiye defteri 7 maç sonra sona eriyor…
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