МЮ планирует подписать опального форварда Наполи. Он феерит в Турции

Нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен, ныне выступающий за «Галатасарай» на правах аренды, близок к переходу в Манчестер Юнайтед.

По информации авторитетного турецкого журналиста Айгюна Озипека, опальный форвард согласовал условия личного контракта с «красными дьяволами».

Ожидается, что соглашение будет рассчитано на 5 лет, а зарплата составит 15 миллионов евро в год. Также утверждается, что сумма трансфера составит 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Осимхен продолжает показывать феноменальные показатели в Турции.