Месси любят во всем мире, кроме одной страны…

Вряд ли кто-то решится спорить с тем, что 37-летний аргентинец Лионель Месси стал абсолютной легендой на все времена еще при жизни. Более того, по мнению многих специалистов, нападающий «Интер Майами» и вовсе является лучшим игроком в истории футбола, причем добился он такого признания, имея в конкурентах португальца Криштиану Роналду, соотечественника Диего Марадону и бразильского гения по прозвищу «Король футбола» Пеле, не вспоминая уже многих других очень сильных и качественных игроков как прошлых лет, так и наших с вами дней.

Кажется, что Месси стал любимцем для болельщиков футбола абсолютно во всех странах мира. Однако как минимум в одной из них отношение большинства фанатов к Лионелю диаметрально противоположное. Речь о Мексике, с фанатами из которой у Месси уже длительное время продолжается своего рода диалектическая битва.

Отношения между Месси и мексиканскими болельщиками, если отбросить излишнюю дипломатичность в выражениях, можно смело характеризовать как взаимная антипатия. Но почему же так сложилось? Есть версия, что начало этой истории связано с матчем между Аргентиной и Мексикой на Кубке Америки-2007. Тогда обе эти национальные сборные сошлись в полуфинале турнира, а победа досталась аргентинцам – 3:0. Один из мячей своей команды провел Лионель Месси, которому ассистировал Карлос Тевес. Тогда мексиканцы были всерьез настроены на победу в турнире, но нарвались на Аргентину и в итоге довольствовались всего-навсего третьим местом. А сами аргентинцы затем в финале так же безропотно и разгромно по счету проиграли Бразилии – 0:3.

В общей сложности Лионель Месси к нынешнему времени отличился четырьмя забитыми мячами в воротах сборной Мексики, для чего ему потребовалось сыграть всего-то шесть матчей против этого соперника. Последний по состоянию на сейчас гол Месси в воротах мексиканцев побывал в поединке групповой стадии чемпионата мира-2022 в Катаре, когда Аргентина уверенно расправилась с «трехцветными» со счетом 2:0. И тогда Месси не просто забил, а по мнению мексиканских средств массовой информации, отпраздновал это взятие ворот соперника с особой энергичностью и подтекстом – так, словно это не гол на групповой стадии, а как минимум один из мячей в полуфинале, а то и финале мундиаля…

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси празднует гол в ворота сборной Мексики на ЧМ-2022

Но если тогда мексиканских журналистов и болельщиков многие сторонние наблюдатели банально заподозрили в предвзятом отношении к легенде нашей с вами современности, то в начале нынешнего года Месси опять напомнил о себе в аспекте «мексиканских страстей»…

19 января «Интер Майами» проводил товарищеский матч против мексиканской «Америки». Казалось бы, это ничем не примечательный футбольный поединок, коих каждый день по всему миру проводится по нескольку десятков, но… Отличался он как минимум тем, что мексиканские фанаты на протяжении всех девяноста минут освистывали Месси, и когда Лионель забил свой первый мяч в текущем календарном году, то, очевидно, не смог удержать себя, чтобы не отпраздновать это событие в весьма провокационной манере. Месси сперва указал на фамилию на своей футболке, затем ткнул в сторону трибун, а после последовательно на пальцах изобразил две цифры – «тройку» и «ноль».

🚨⚽️ Lionel Messi’s celebration directed at Mexican side Club América fans, indicating that Argentina have three #FIFA World Cups and Mexico have zero, after he scored Inter Miami’s first goal of 2025 on Saturday night. pic.twitter.com/Q9zf0izmHl — Soccer_Nurse (@soccer_nurse) January 19, 2025

Безусловно, знать наверняка, что имел в виду Месси может только сам аргентинец, но подавляющее большинство специалистов и фанатов сошлись на версии, что Лионель тем самым показал, сколько титулов чемпиона мира есть у аргентинцев, и сколькими сумели разжиться мексиканцы. Хотя другие подумали, что тем самым форвард «Интер Майами» напомнил фанатам команды-соперницы счет того самого полуфинала Кубка Америки-2007 между Аргентиной и Мексикой…

Как бы там ни было, а мексиканским болельщикам те жесты Месси явно не понравились, и они еще больше начали лютовать против Лионеля в том поединке, разочаровавшись в самой концовке игры окончательно, когда их любимцы сперва упустили победу, а затем и проиграли американской команде в серии пенальти.

С тех событий прошло уже несколько месяцев и страсти, казалось бы, начали затихать, однако недавно Месси в общении с журналистами опять решил прокомментировать свои негативные взаимоотношения с мексиканцами. Причем своими словами Лионель вновь поднял «бурю в стакане».

«Я не знаю, что случилось с мексиканцами и когда началось это соперничество и их гнев по отношению ко мне», – сказал Месси в эфире программы Simplemente Futbol. «Я думаю, что это они хотят конкурировать с нами, но на самом деле Аргентину и Мексику нельзя даже сравнивать».

Когда же Месси попросили прокомментировать празднование забитого мяча в ворота мексиканцев на групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре, Лионель предпочел сослаться на то, что такая его реакция была связана с напряженностью момента, а не с отсутствием уважения к болельщикам команды-соперницы.

«Это было облегчение, потому что мой гол был необычайно важен. Не стоит искать иных подтекстов. На том матче было большое количество мексиканских болельщиков, возможно, их было даже больше, чем аргентинских. Такое случается нечасто, потому все произошло именно так, как произошло», – пояснил Месси.

После этих слов Месси в Мексике снова заговорили о неуважении Лионеля к их футболу и призвали как можно скорее «поставить на место» зарвавшегося аргентинца. И, надо сказать, шанс на это действительно может возникнуть уже в самое ближайшее время – не придется даже ждать домашнего для Мексики чемпионата мира-2026 и надеяться на то, что жребий сведет там «трехцветных» с действующими чемпионами планеты.

Теоретически ближайшая встреча Месси с командами из Мексики может произойти в финале Кубка чемпионов КОНКАКАФ-2025, который является аналогом европейской Лиги чемпионов. В полуфинале «Интер Майами» играет против канадского «Ванкувер Уайткэпс», а победитель этой пары сойдется в решающем поединке соревнования с сильнейшим из пары «УАНЛ Тигрес» – «Крус Асуль». Причем если один из финалистов точно будет мексиканским, то вот «цаплям» с Месси во главе еще предстоит решить непростую задачу и отыграть у канадского оппонента фору в два мяча, возникшую после поражения в первом матче (0:2).

О том, сумеет ли Месси в самом ближайшем будущем вновь сойтись с мексиканцами станет понятно в ночь с 30 апреля на 1 мая, когда в Северной Америке пройдет ответный полуфинальный поединок Кубка чемпионов КОНКАКАФ-2025 между «Интер Майами» и «Ванкувер Уайткэпс». И как минимум в Мексике в этой игре точно будут болеть за «цапель», чтобы затем попробовать лично совершить акт возмездия против Месси. Уж настолько принципиальным соперником и оппонентом он успел стать для тамошних фанатов…