Месси любят во всем мире, кроме одной страны…

Вряд ли кто-то решится спорить с тем, что 37-летний аргентинец Лионель Месси стал абсолютной легендой на все времена еще при жизни. Более того, по мнению многих специалистов, нападающий «Интер Майами» и вовсе является лучшим игроком в истории футбола, причем добился он такого признания, имея в конкурентах португальца Криштиану Роналду, соотечественника Диего Марадону и бразильского гения по прозвищу «Король футбола» Пеле, не вспоминая уже многих других очень сильных и качественных игроков как прошлых лет, так и наших с вами дней.

Кажется, что Месси стал любимцем для болельщиков футбола абсолютно во всех странах мира. Однако как минимум в одной из них отношение большинства фанатов к Лионелю диаметрально противоположное. Речь о Мексике, с фанатами из которой у Месси уже длительное время продолжается своего рода диалектическая битва.

Отношения между Месси и мексиканскими болельщиками, если отбросить излишнюю дипломатичность в выражениях, можно смело характеризовать как взаимная антипатия. Но почему же так сложилось? Есть версия, что начало этой истории связано с матчем между Аргентиной и Мексикой на Кубке Америки-2007. Тогда обе эти национальные сборные сошлись в полуфинале турнира, а победа досталась аргентинцам – 3:0. Один из мячей своей команды провел Лионель Месси, которому ассистировал Карлос Тевес. Тогда мексиканцы были всерьез настроены на победу в турнире, но нарвались на Аргентину и в итоге довольствовались всего-навсего третьим местом. А сами аргентинцы затем в финале так же безропотно и разгромно по счету проиграли Бразилии – 0:3.

В общей сложности Лионель Месси к нынешнему времени отличился четырьмя забитыми мячами в воротах сборной Мексики, для чего ему потребовалось сыграть всего-то шесть матчей против этого соперника. Последний по состоянию на сейчас гол Месси в воротах мексиканцев побывал в поединке групповой стадии чемпионата мира-2022 в Катаре, когда Аргентина уверенно расправилась с «трехцветными» со счетом 2:0. И тогда Месси не просто забил, а по мнению мексиканских средств массовой информации, отпраздновал это взятие ворот соперника с особой энергичностью и подтекстом – так, словно это не гол на групповой стадии, а как минимум один из мячей в полуфинале, а то и финале мундиаля…

Но если тогда мексиканских журналистов и болельщиков многие сторонние наблюдатели банально заподозрили в предвзятом отношении к легенде нашей с вами современности, то в начале нынешнего года Месси опять напомнил о себе в аспекте «мексиканских страстей»…

19 января «Интер Майами» проводил товарищеский матч против мексиканской «Америки». Казалось бы, это ничем не примечательный футбольный поединок, коих каждый день по всему миру проводится по нескольку десятков, но… Отличался он как минимум тем, что мексиканские фанаты на протяжении всех девяноста минут освистывали Месси, и когда Лионель забил свой первый мяч в текущем календарном году, то, очевидно, не смог удержать себя, чтобы не отпраздновать это событие в весьма провокационной манере. Месси сперва указал на фамилию на своей футболке, затем ткнул в сторону трибун, а после последовательно на пальцах изобразил две цифры – «тройку» и «ноль».

🚨⚽️ Lionel Messi’s celebration directed at Mexican side Club América fans, indicating that Argentina have three #FIFA World Cups and Mexico have zero, after he scored Inter Miami’s first goal of 2025 on Saturday night. pic.twitter.com/Q9zf0izmHl