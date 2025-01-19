19 января состоялся товарищеский матч между командами Интер Майами (США) и Америка (Мексика).

Поединок прошел на нейтральном стадионе Эллиджент Стэдиум в Неваде. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее оказался американский коллектив – 3:2.

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Интер Майами проводит подготовку к старту сезона MLS 2025. Для клуба Дэвида Бекхэма это был первый матч в новом году.

Первым гол для цаплей в 2025 забил легендарный аргентинский форвард Лионель Месси. Лео отправил мяч в ворота соперников головой на 34-й минуте после ассиста Луиса Суареса.

Месси и Суарес провели на поле 65 минут, а еще два экс-футболиста Барселоны Жорди Альба и Серхио Бускетс отыграли 72 минуты.

Перевести спарринг в серию пенальти Интер Майами удалось только на 90+2-й благодаря забитому голу Томаса Авилеса. У Америки мячи оформили Хенр Мартин (31) и Исраэль Фернандес (53).

Интер Майами во время предсезонной подготовки также сыграет против Университарио из Перу (30.01), Мигелито из Панамы (02.02), Олимпии из Гондураса (09.02) и американского клуба Орландо Сити (15.02).

Товарищеский матч. 19 января. Невада, США

Интер Майами (США) – Америка (Мексика) – 2:2 (пен. 3:2)

Голы: Месси, 34, Авилес, 90+2 – Мартин, 31, Фернандес, 53

ВИДЕО. Как Месси оформил первый гол в 2025 году. Лионель забил мяч головой