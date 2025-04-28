Джаррод Боуэн стал новым рекордсменом команды Вест Хэм

В матче 34-го тура АПЛ Вест Хэм Юнайтед на выезде проиграл Брайтону со счетом 2:3.

В составе Вест Хэма двумя результативными передачами отметился Джаррод Боуэн.

28-летний англичанин имеет уже в своем активе 37 результативных передач за Вест Хэм в АПЛ, что теперь является новым клубным рекордом.

Предыдущее достижение принадлежало Марку Ноблу, который 35 раз отмечался ассистом за клуб в матчах АПЛ.

ААПЛ 2024/25. 24-й тур, 28 апреля

Брайтон – Вест Хэм – 3:2

Голы: Айари, 13, Митома, 89, Балеба, 90+2 – Кудус, 48, Соучек, 83