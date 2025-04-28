Джаррод Боуэн стал новым рекордсменом команды Вест Хэм
Английский игрок снова отметился результативной передачей в матче АПЛ
В матче 34-го тура АПЛ Вест Хэм Юнайтед на выезде проиграл Брайтону со счетом 2:3.
В составе Вест Хэма двумя результативными передачами отметился Джаррод Боуэн.
28-летний англичанин имеет уже в своем активе 37 результативных передач за Вест Хэм в АПЛ, что теперь является новым клубным рекордом.
Предыдущее достижение принадлежало Марку Ноблу, который 35 раз отмечался ассистом за клуб в матчах АПЛ.
ААПЛ 2024/25. 24-й тур, 28 апреля
Брайтон – Вест Хэм – 3:2
Голы: Айари, 13, Митома, 89, Балеба, 90+2 – Кудус, 48, Соучек, 83
36 - Jarrod Bowen has now assisted 36 goals for West Ham in the Premier League, the outright most of any player for the club in the competition, surpassing Mark Noble's 35. Provider. pic.twitter.com/FlupCw4YmJ— OptaJoe (@OptaJoe) April 26, 2025
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