Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 13:50 | Обновлено 27 апреля 2025, 14:30
259
0

Ворскла – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

27 апреля проходит матч 26-го тура чемпионата Украины

27 апреля 2025, 13:50 | Обновлено 27 апреля 2025, 14:30
259
0
Ворскла – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

В воскресенье, 27 апреля, проходит матч 26-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Ворскла» и «Верес».

Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч арбитр Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.

Украинская Премьер-лига 2024/25. 26-й тур, 27 апреля
Ворскла – Верес – 2:0 (обновляется)
Гол: Кане, 25, Ндукве, 58

ГОЛ, 1:0! Ибрахим Кане, 25 мин.

ГОЛ, 2:0! Денис Ндукве, 58 мин.

По теме:
ВИДЕО. Шедевр! Игрок Динамо отличился суперголом после ассиста вратаря
Пациент еще жив. Ворскла уничтожила Верес в Полтаве
Стали известны стартовые составы Колоса и Полесья
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава видео голов и обзор Ибрахим Кане Ворскла - Верес
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
Хоккей | 26 апреля 2025, 22:40 15
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею

Команда обыграла Казахстан и завершила турнир на второй позиции

От Лобановского до Пихаленка: символическая сборная игроков двух грандов
Футбол | 27 апреля 2025, 11:00 12
От Лобановского до Пихаленка: символическая сборная игроков двух грандов
От Лобановского до Пихаленка: символическая сборная игроков двух грандов

Блогер Sport.ua составил команду из футболистов, защищавших цвета и «Динамо», и «Шахтера»

Рюдигер обратился к арбитру и фанатам после своего безумия в Классико
Футбол | 27.04.2025, 13:28
Рюдигер обратился к арбитру и фанатам после своего безумия в Классико
Рюдигер обратился к арбитру и фанатам после своего безумия в Классико
Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»
Футбол | 27.04.2025, 08:46
Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»
Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
Футбол | 27.04.2025, 00:55
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
26.04.2025, 02:14 2
Бокс
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
26.04.2025, 14:55 18
Футзал
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
26.04.2025, 19:42 18
Футбол
Шевченко выступил с заявлением о допуске российских команд в еврокубки
Шевченко выступил с заявлением о допуске российских команд в еврокубки
25.04.2025, 13:09 8
Футбол
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
27.04.2025, 07:01 4
Футбол
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
27.04.2025, 02:50
Футбол
Барселона хочет выгнать футболиста. Флик не даст ему ни минуты
Барселона хочет выгнать футболиста. Флик не даст ему ни минуты
25.04.2025, 13:05 1
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Джошуа сейчас лучше него. Он победит»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Джошуа сейчас лучше него. Он победит»
26.04.2025, 02:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем