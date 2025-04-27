Ворскла – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 27 апреля, проходит матч 26-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Ворскла» и «Верес».

Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

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Обслуживает матч арбитр Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.

Украинская Премьер-лига 2024/25. 26-й тур, 27 апреля

Ворскла – Верес – 2:0 (обновляется)

Гол: Кане, 25, Ндукве, 58

ГОЛ, 1:0! Ибрахим Кане, 25 мин.

ГОЛ, 2:0! Денис Ндукве, 58 мин.