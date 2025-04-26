Ворскла – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Ворскляне» пытаются избежать вылета
В двадцать шестом туре украинской футбольной Премьер-Лиги сезона 2024-2025 годов в воскресенье, 27 апреля, в Полтаве встретятся «Ворскла» и «Верес». Хозяева поля, находящиеся возле зоны вылета, будут принимать «Верес», с которым в первом круге выдали результативную ничью.
Ворскла
Давно такого не было, чтобы «зелено-белые» боролись за выживание, ведь полтавский клуб всегда занимал места в середине турнирной таблицы и даже выходил в еврокубки.
Однако в последних поединках подопечные Юрия Максимова сложились ужасным образом, потому что «зелено-белые» проиграли 4 подряд встречи: «Кривбассу» (0:1), «Заре» (1:2), «Полесью» (0:2), и «Александрии» (1:3). Было мнение, что после этого Юрия Максимова уволят с должности коуча «Ворсклы», но все же руководство команды продолжает верить в то, что Максимов сможет вытащить «Ворсклу» из кризиса.
Поэтому уже в эти выходные его подопечных ждет непростая игра против «Вереса», с которой начался путь тренера во главе полтавской команды.
Также на «Ворсклу» был наложен трансферный бан из-за долгов перед своим бывшим игроком Ардитом Толи. Кроме того, костариканский защитник Фернан Фаэррон был отзаявлен из команды.
В предстоящей игре «Ворскле» не сможет помочь дисквалифицированный Антон Салабай.
Верес
Вряд ли сам «Верес» ожидал, что в этом сезоне команда будет находиться у верхушки турнирной таблицы. Еще в прошлом сезоне ровенчане боролись за выживание, а сейчас готовы на равных играть против любой команды УПЛ.
А в крайнем матче подопечные Шандрука, хоть и невнятно провели первую половину игры, но уже во второй смогли собраться и в конце концов завоевали 3 очка, благодаря голам Степанюка и Дахновского.
Как отметил автор победного мяча, в моменте взятия ворот он делал подачу, однако так случилось, что мяч сменил траекторию и залетел в ворота. Что интересно, именно в игре с «Вересом» «моряки» пропустили тысячный гол (для этого им нужно было пропустить 2 в Ровно) в украинских соревнованиях.
Теперь ровенчан ждет выезд в Полтаву, где им будет противостоять «Ворскла», которая будет стремиться реабилитироваться за неудачи в последних турах.
Статистика матчей
Между собой команды сыграли 14 матчей. 7 игр завершились победой «Ворсклы», 2 победы на счету «Вереса» и в 5 матчах была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей составляет 19:12 в пользу «Ворсклы». В первом круге обе команды расписали ничью 2:2. У ровенчан голы забивали Марко Мрвальевич и Николай Гайдучик, а у «ворсклян» – Виктор Корниенко и Николай Ковталюк.
Прогноз на противостояние
Второй приход Максимова в «Ворсклу» начался с ничьи против «Вереса». Но сейчас «ворскляне», в отличие от ровенчан, борются за выживание. Поэтому им эти 3 очка больше нужны, чем их оппоненту. Но и «Верес» тоже захочет воспользоваться кризисом полтавчан, и нанести им еще более болезненный удар, победив соперников. Учитывая, что обеим командам нужны очки, нашим прогнозом будет обе команды забьют (да).
Ориентировочные составы:
«Ворскла»: Исенко, Крупский, Бацула, Хрипчук, Пердута, Челядин, Павлюк, Кане, Авдили, Скляр, Иеде
«Верес»: Кожухарь, Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Дахновский, Харатин, Клец, Луан, Гайдучик, Степанюк
13:00
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