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Премьер-лига
Ворскла
27.04.2025 13:00 – FT 3 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 15:35 |
633
0

Ворскла – Верес – 3:0. Ассист голкипера. Видео голов и обзор матча

27 апреля состоялся матч 26-го тура чемпионата Украины

27 апреля 2025, 15:35 |
633
0
Ворскла – Верес – 3:0. Ассист голкипера. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В воскресенье, 27 апреля, состоялся матч 26-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграли «Ворскла» и «Верес».

Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживала матч арбитр Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.

Украинская Премьер-лига 2024/25. 26-й тур, 27 апреля
Ворскла – Верес – 3:0
Гол: Кане, 25, Ндукве, 58, Малыш, 90+3

Видеообзор матча

ГОЛ, 1:0! Ибрахим Кане, 25 мин.

ГОЛ, 2:0! Денис Ндукве, 58 мин.

ГОЛ, 3:0! Навин Малыш, 90+3 мин.

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Навин Малыш (Ворскла).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Ндукве (Ворскла).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Кане (Ворскла).
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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