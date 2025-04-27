Ворскла – Верес – 3:0. Ассист голкипера. Видео голов и обзор матча
27 апреля состоялся матч 26-го тура чемпионата Украины
В воскресенье, 27 апреля, состоялся матч 26-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграли «Ворскла» и «Верес».
Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.
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Обслуживала матч арбитр Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.
Украинская Премьер-лига 2024/25. 26-й тур, 27 апреля
Ворскла – Верес – 3:0
Гол: Кане, 25, Ндукве, 58, Малыш, 90+3
Видеообзор матча
ГОЛ, 1:0! Ибрахим Кане, 25 мин.
ГОЛ, 2:0! Денис Ндукве, 58 мин.
ГОЛ, 3:0! Навин Малыш, 90+3 мин.
События матча
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