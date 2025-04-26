В воскресенье, 27-го апреля, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 13:00.

«Зелено-белые» впервые в своей истории могут вылететь из «элитного» украинского дивизиона. Кажется, это уже должно служить отличным поводом для того, чтобы команда Юрия Максимова наконец-то начала стабильно набирать очки. Но нет – уже четыре матча кряду «Ворскла» проигрывает, и ей просто везет, что преследователи в зоне прямого вылета эти до сих пор не воспользовались. Коллективу Олега Шандрука тем временем, кажется, от этого сезона уже ничего не нужно – он и так вышел продуктивным для «Вереса».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Ворскла Верес ТМ 2.5 1.58 Сделать ставку

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