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Премьер-лига
Ворскла
27.04.2025 13:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 23:12 |
25
0

Ворскла – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 26-го тура Украинской Премьер-лиги

26 апреля 2025, 23:12 |
25
0
Ворскла – Верес. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 27-го апреля, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 13:00.

«Зелено-белые» впервые в своей истории могут вылететь из «элитного» украинского дивизиона. Кажется, это уже должно служить отличным поводом для того, чтобы команда Юрия Максимова наконец-то начала стабильно набирать очки. Но нет – уже четыре матча кряду «Ворскла» проигрывает, и ей просто везет, что преследователи в зоне прямого вылета эти до сих пор не воспользовались. Коллективу Олега Шандрука тем временем, кажется, от этого сезона уже ничего не нужно – он и так вышел продуктивным для «Вереса».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ворскла
27 апреля 2025 -
13:00
Верес
ТМ 2.5 1.58 Сделать ставку

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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