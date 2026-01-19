Анте БЕКАВАЦ: «Для меня идеально, когда вся тренировка проходит с мячом»

Хорватский полузащитник криворожского «Кривбасса» Анте Бекавац ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Анте, сегодня мы буквально преследовали тебя на протяжении всей тренировки. Чего ты ожидаешь от этого видео?

– Сегодня была тренировка после выходного дня. Она была средней интенсивности: много игр и много упражнений с мячом. Думаю, это было весело.

– Что для тебя означает идеальная тренировка? Какая часть тренировки любимая?

– Возможно, это работа с мячом до или после основной тренировки. Для меня идеально, когда вся тренировка проходит с мячом, когда ты работаешь на сто процентов и одновременно получаешь удовольствие.

– Есть ли конкретные упражнения с мячом, которые тебе нравятся больше всего?

– Контроль мяча, удары, подачи – что-то в таком стиле.

– Помнишь ли ты тренировки из своего детства? Что мотивировало тебя каждый день выходить на поле?

– Когда я был ребенком, в футболе для меня все было радостью. Именно это и мотивировало ходить на тренировки. Моим кумиром был Криштиану Роналду, но дело было не в нем. Главное – это радость от игры в футбол с друзьями на площадке.

– Были ли в вашей семье какие-то традиции после тренировок? Например, совместный ужин или поход в кафе?

– Моя мама очень хорошо готовит, и все было вкусное – и еда, и торты. Трудно что-то выделить. В детстве после хорошей тренировки всегда была мысль, что дома или после нее тебя ждет что-то приятное. Иногда, когда папа забирал меня, мы шли за мороженым и соком. Это была настоящая радость.

– Какое мороженое ты любил больше всего?

– Хорватское фруктовое мороженое Contiki.

– Кто в команде больше всего шутит во время тренировок? Кто самый веселый?

– Думаю, это Бар Лин. Он смешной сам по себе. Когда выходит на поле – его движения, настроение, все в нем создает позитив.

– Сохранил ли ты что-то из детства, например, первую форму?

– У меня есть футболка «Хайдук» Сплит. Она особенная для меня, потому что я играл там 7-8 лет и являюсь фанатом этого клуба.

– Если бы тебе нужно было описать себя так, чтобы люди сразу поняли твои ценности, какие слова ты бы выбрал?

– Труд, страсть, дисциплина, настойчивость.

– Если бы ты мог пригласить маленького Анте на сегодняшнюю тренировку, что бы ты ему сказал?

– Просто играй в футбол и получай удовольствие.