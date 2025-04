Бернли повторил рекорд английских футбольных лиг

В матче 45-го тура Чемпионшипа «Бернли» на выезде переиграл «Куинз Парк Рейнджерс» со счетом 5:0.

«Бернли», который уже досрочно вышел в АПЛ следующего сезона, сыграл свой 30-й матч в сезоне Чемпионшипа без пропущенных голов.

Данное достижение является повторением рекорда для английских футбольных лиг, которое было установлено еще в сезоне 1953/54 (Порт-Вейл, третий по силе уровень в английской системе).

Сейчас в активе «Бернли» 97 очков и 1 игра до конца чемпионата. В случае победы «Бернли» станет второй командой в сезоне во всех уровнях английского футбола, которая получит 100 очков. Первым стал «Бирмингем Сити» из Лиги 1, который уже имеет в своем активе 102 очка.

𝐐𝐏𝐑 𝟎-𝟓 𝐁𝐮𝐫𝐧𝐥𝐞𝐲



