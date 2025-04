Лацио одержал юбилейную выездную победу в сезоне Серии А

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Лацио» на выезде переиграл «Дженоа» со счетом 2:0.

Эта победа стала уже десятой на выезде для «Лацио» в Серии А.

Это четвертый случай, когда «Лацио» выигрывает 10+ выездных матчей в одном сезоне чемпионата Италии.

12 - 2017/18

11 - 2022/23

10 - 2019/20

10 - 2024/25

