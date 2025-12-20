Украина. Премьер лига20 декабря 2025, 07:02 |
754
0
Кварцяный дал знать Динамо, кого нужно купить. У них только один футболист
Известный тренер советует киевлянам усилить центр поля
20 декабря 2025, 07:02 |
754
0
Бывший тренер луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный рассказал, какую позицию нужно усилить киевскому Динамо в зимнее трансферное окно.
– Какие позиции Динамо нужно усилить зимой?
– Динамо не хватает изюминки в центре поля. У киевлян есть только один нестандартный футболист в центре поля – это Пихаленок.
18 декабря прошел матч шестого тура Лиги конференций 2025/26 между командами Динамо Киев и Ноа Ереван. Коллективы сыграли на стадионе в Люблине, Польша. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу киевлян.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 декабря 2025, 13:14 0
Ириски для канониров, дерби Боруссий, Барса против Субмарины, Довбик против Юве
Футбол | 19 декабря 2025, 11:18 58
Коуч планирует взять паузу
Футбол | 19.12.2025, 21:42
Футбол | 19.12.2025, 11:01
Футбол | 20.12.2025, 05:34
Комментарии 0
Популярные новости
19.12.2025, 06:05 25
20.12.2025, 07:01 4
18.12.2025, 08:34 39
19.12.2025, 19:06 7
19.12.2025, 16:27 12
18.12.2025, 20:42 6
18.12.2025, 12:34 3
18.12.2025, 08:56 5