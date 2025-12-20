Кварцяный дал знать Динамо, кого нужно купить. У них только один футболист

Бывший тренер луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный рассказал, какую позицию нужно усилить киевскому Динамо в зимнее трансферное окно.

– Какие позиции Динамо нужно усилить зимой?

– Динамо не хватает изюминки в центре поля. У киевлян есть только один нестандартный футболист в центре поля – это Пихаленок.

18 декабря прошел матч шестого тура Лиги конференций 2025/26 между командами Динамо Киев и Ноа Ереван. Коллективы сыграли на стадионе в Люблине, Польша. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу киевлян.