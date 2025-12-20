Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Кварцяный дал знать Динамо, кого нужно купить. У них только один футболист
Украина. Премьер лига
20 декабря 2025, 07:02
Известный тренер советует киевлянам усилить центр поля

УАФ. Виталий Кварцяный

Бывший тренер луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный рассказал, какую позицию нужно усилить киевскому Динамо в зимнее трансферное окно.

– Какие позиции Динамо нужно усилить зимой?

– Динамо не хватает изюминки в центре поля. У киевлян есть только один нестандартный футболист в центре поля – это Пихаленок.

18 декабря прошел матч шестого тура Лиги конференций 2025/26 между командами Динамо Киев и Ноа Ереван. Коллективы сыграли на стадионе в Люблине, Польша. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу киевлян.

Виталий Кварцяный Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
