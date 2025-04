Нападающий Астон Виллы продолжает свою охоту на Этихаде

22 апреля состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Астон Вилла».

Подопечные Пепа Гвардиолы вырвали победу на последних минутах поединка – 2:1. Единственный гол в составе бирмингемского клуба забил нападающий Маркус Рэшфорд.

27-летний футболист «Астон Виллы»» записал на свой счет шестой гол в ворота «Манчестер Сити» в матчах АПЛ. Только в ворота «Лестера» Рэшфорд забивал больше (8).

Интересен тот факт, что на Этихаде Маркус имеет в своем активе четыре забитых гола. Больше него на поле «горожан» в АПЛ забивали только Уэйн Руни (6) и Джейми Варди (5).

«Манчестер Сити» набрал 61 балл и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Астон Вилла» разместилась на седьмой позиции, в активе клуба – 57 пунктов.

