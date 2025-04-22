Барселона – Мальорка. Видео голов и обзор матча (обновляется)

22 апреля проходит матч 33-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Мальорка.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

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Ла Лига 2024/25. 33-й тур, 22 апреля

Барселона – Мальорка – 0:0 (матч продолжается)

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Барселона – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция