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  4. Барселона – Мальорка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
22 апреля 2025, 22:31 |
153
0

Барселона – Мальорка. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 33-го тура Ла Лиги 2024/25

22 апреля 2025, 22:31 |
153
0
Барселона – Мальорка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

22 апреля проходит матч 33-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Мальорка.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ла Лига 2024/25. 33-й тур, 22 апреля

Барселона – Мальорка – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Барселона – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Барселона Мальорка Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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