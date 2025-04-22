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Италия
22 апреля 2025, 11:49 | Обновлено 22 апреля 2025, 11:50
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0

Мог конкурировать с Зинченко. Защитник Арсенала может стать игроком Лацио

Нуну Тавареш близок к полноценному трансферу в состояние «орлов»

22 апреля 2025, 11:49 | Обновлено 22 апреля 2025, 11:50
290
0
Мог конкурировать с Зинченко. Защитник Арсенала может стать игроком Лацио
Getty Images/Global images Ukraine. Нуну Тавареш

Римское «Лацио» готово оформить полноценный трансфер левого защитника лондонского «Арсенала» Нуну Тавареша, который с начала этого сезона выступает за «орлов» на правах аренды.

Итальянский инсайдер Николо Скира указал, что «Лацио» стремится воспользоваться опцией выкупа контракта игрока за 5 миллионов евро. Столичный клуб Италии предложит Таварешу контракт до 2029 года.

За римский коллектив Нуну успел отыграть 28 матчей во всех турнирах. Еще ни разу футболист не забил в ворота соперников в футболке «Лацио», однако Тавареш запомнился девятью ассистами.

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Нуну Тавареш Арсенал Лондон Лацио чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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