Мог конкурировать с Зинченко. Защитник Арсенала может стать игроком Лацио

Римское «Лацио» готово оформить полноценный трансфер левого защитника лондонского «Арсенала» Нуну Тавареша, который с начала этого сезона выступает за «орлов» на правах аренды.

Итальянский инсайдер Николо Скира указал, что «Лацио» стремится воспользоваться опцией выкупа контракта игрока за 5 миллионов евро. Столичный клуб Италии предложит Таварешу контракт до 2029 года.

За римский коллектив Нуну успел отыграть 28 матчей во всех турнирах. Еще ни разу футболист не забил в ворота соперников в футболке «Лацио», однако Тавареш запомнился девятью ассистами.

#Lazio are ready to trigger the option to buy (€5M) Nuno #Tavares from #Arsenal on a permanent deal. Contract until 2029. #transfers #AFC