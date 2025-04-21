Стало известно, когда состоятся 4 перенесенных матча 33-го тура Серии А
Поединки не состоялись 21 апреля из-за смерти Папы Римского Франциска
21 апреля были перенесены четыре заключительных матча 33-го тура Серии А в связи со смертью Папы Римского Франциска.
К концу понедельника Серия А определилась с датой и временем проведения всех четырех матчей, указав в социальной сети, что поединки начнутся 23 апреля в 19:30 по киевскому времени.
Заключительные матчи 33-го тура Серии А:
«Торино» – «Удинезе»
«Кальяри» – «Фиорентина»
«Дженоа» – «Лацио»
«Парма» – «Ювентус»
📌 RECUPERO GARE 33ª GIORNATA #SerieAEnilive— Lega Serie A (@SerieA) April 21, 2025
CAGLIARI – FIORENTINA
GENOA – LAZIO
PARMA – JUVENTUS
TORINO – UDINESE
🗓️ Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30
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