Стало известно, когда состоятся 4 перенесенных матча 33-го тура Серии А

21 апреля были перенесены четыре заключительных матча 33-го тура Серии А в связи со смертью Папы Римского Франциска.

К концу понедельника Серия А определилась с датой и временем проведения всех четырех матчей, указав в социальной сети, что поединки начнутся 23 апреля в 19:30 по киевскому времени.

Заключительные матчи 33-го тура Серии А:

«Торино» – «Удинезе»

«Кальяри» – «Фиорентина»

«Дженоа» – «Лацио»

«Парма» – «Ювентус»