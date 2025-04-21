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Италия
21 апреля 2025, 19:35 | Обновлено 21 апреля 2025, 19:42
109
0

Стало известно, когда состоятся 4 перенесенных матча 33-го тура Серии А

Поединки не состоялись 21 апреля из-за смерти Папы Римского Франциска

21 апреля 2025, 19:35 | Обновлено 21 апреля 2025, 19:42
109
0
Стало известно, когда состоятся 4 перенесенных матча 33-го тура Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

21 апреля были перенесены четыре заключительных матча 33-го тура Серии А в связи со смертью Папы Римского Франциска.

К концу понедельника Серия А определилась с датой и временем проведения всех четырех матчей, указав в социальной сети, что поединки начнутся 23 апреля в 19:30 по киевскому времени.

Заключительные матчи 33-го тура Серии А:

«Торино» – «Удинезе»
«Кальяри» – «Фиорентина»
«Дженоа» – «Лацио»
«Парма» – «Ювентус»

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Ювентус Парма Фиорентина Удинезе Серия A Дженоа смерть Кальяри чемпионат Италии по футболу перенос матчей Торино Руслан Малиновский Лацио Папа Римский Франциск
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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