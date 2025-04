Покинет клуб? Игрок сборной Германии заинтересовал середняка Бундеслиги

Немецкий «Вердер» следит за 28-летним ключевым игроком «Боруссии» Дортмунд Юлианом Брандтом.

Как сказал инсайдер Флориан Плеттенбер, клуб из Бремена мониторит ситуацию игрока, контракт которого истекает летом 2026 года. Однако сам Брандт не желает оставаться в «Боруссии» и является одним из кандидатов на выход.

Единственной проблемой в потенциальных переговорах между «Вердером» и Юлианом является запрос футболиста относительно зарплаты, которая слишком велика для «музыкантов».

В этом сезоне Юлиан отыграл 41 поединок, отдав 11 голевых передач и забив четыре мяча в ворота соперников.

🚨🟢 Excl | Werder Bremen are closely monitoring the situation of Julian #Brandt!



The 28-year-old Bremen native is considered a potential departure at #BVB this summer – and Werder are aware of it.



Nothing concrete yet, but Bremen are keeping tabs. A transfer currently seems… pic.twitter.com/UO3EZ7IEN0