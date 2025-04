Риккардо Орсолини обновил свой личный бомбардирский рекорд за Болонью

В матче 33-го тура Серии А «Болонья» в добавленное арбитром время дожила «Интер» (1:0).

Единственный гол во встрече эффектным ударом забил Риккардо Орсолини.

Этот гол стал для 28-летнего итальянского нападающего 12-м в сезоне Серии А. Это личный рекорд Риккардо.

2018/19: 8 голов

2019/20: 8 голов

2020/21: 7 голов

2021/22: 6 голов

2022/23: 11 голов

2023/24: 10 голов

2024/25: 12 голов

Последним итальянцем, забившим 12 голов за «Болонью» в одном сезоне Серии А, был Альберто Джилардино (2012/13, 13 голов).

