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  4. Риккардо Орсолини обновил свой личный бомбардирский рекорд за Болонью
Италия
20 апреля 2025, 21:57 | Обновлено 20 апреля 2025, 21:58
85
0

Риккардо Орсолини обновил свой личный бомбардирский рекорд за Болонью

Итальянец принес победу «Болонье» над «Интером»

20 апреля 2025, 21:57 | Обновлено 20 апреля 2025, 21:58
85
0
Риккардо Орсолини обновил свой личный бомбардирский рекорд за Болонью
Getty Images/Global Images Ukraine. Риккардо Орсолини

В матче 33-го тура Серии А «Болонья» в добавленное арбитром время дожила «Интер» (1:0).

Единственный гол во встрече эффектным ударом забил Риккардо Орсолини.

Этот гол стал для 28-летнего итальянского нападающего 12-м в сезоне Серии А. Это личный рекорд Риккардо.

2018/19: 8 голов
2019/20: 8 голов
2020/21: 7 голов
2021/22: 6 голов
2022/23: 11 голов
2023/24: 10 голов
2024/25: 12 голов

Последним итальянцем, забившим 12 голов за «Болонью» в одном сезоне Серии А, был Альберто Джилардино (2012/13, 13 голов).

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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