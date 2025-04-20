Риккардо Орсолини обновил свой личный бомбардирский рекорд за Болонью
Итальянец принес победу «Болонье» над «Интером»
В матче 33-го тура Серии А «Болонья» в добавленное арбитром время дожила «Интер» (1:0).
Единственный гол во встрече эффектным ударом забил Риккардо Орсолини.
Этот гол стал для 28-летнего итальянского нападающего 12-м в сезоне Серии А. Это личный рекорд Риккардо.
2018/19: 8 голов
2019/20: 8 голов
2020/21: 7 голов
2021/22: 6 голов
2022/23: 11 голов
2023/24: 10 голов
2024/25: 12 голов
Последним итальянцем, забившим 12 голов за «Болонью» в одном сезоне Серии А, был Альберто Джилардино (2012/13, 13 голов).
12 - Riccardo Orsolini has scored 12 goals in this championship and the last Italian player who scored more goals in a #SerieA season with Bologna was Alberto Gilardino, in 2012/13 (13). Extremis.#BolognaInter pic.twitter.com/QILVjg6eee— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 20, 2025
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