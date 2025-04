Защитник Ливерпуля отметился интересным достижением за клуб

В матче 33-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде обыграл «Лестер» со счетом 1:0.

Трент Александер-Арнольд вышел на смену и забил победный гол в поединке.

Этот матч стал 350-м для Трента за Ливерпуль.

Также Александер-Арнольд стал первым с августа 2011 года защитником «Ливерпуля», вышедшим на замену и забившим победный гол за клуб.

В 2011 году последним таким защитником был Мартин Шкртел в матче против «Болтона».

Всего в карьере Трента Александра-Арнольда 23 гола за Ливерпуль.

