Первый после Форлана. Игрок Сельты трижды отличился в ворота Барселоны

В матче 32-го тура испанской Ла Лиги Барселона одержала волевую победу над Сельтой со счетом 4:3.

Гости выигрывали со счетом 3:1 благодаря хет-трику Борхи Иглесиаса.

32-летний испанской нападающий Сельты стал лишь вторым игроком в 21 веке, кто сделал хет-трик в выездном матче Ла Лиги против Барселоны. Первым был Диего Форлан в мае 2005 года.

В составе Барселоны дублем и результативной передачей отметился Рафинья.

28-летний бразилец сделал свою 26-ю результативную передачу с начала 2024 года во всех турнирах. Из всех игроков топ-5 европейских чемпионатов только Мохамед Салах имеет больше (29).

