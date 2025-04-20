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Испания
20 апреля 2025, 04:07 | Обновлено 20 апреля 2025, 04:34
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Первый после Форлана. Игрок Сельты трижды отличился в ворота Барселоны

Три гола Борхи Иглесиаса не спасли его команду от поражения

20 апреля 2025, 04:07 | Обновлено 20 апреля 2025, 04:34
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0
Первый после Форлана. Игрок Сельты трижды отличился в ворота Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура испанской Ла Лиги Барселона одержала волевую победу над Сельтой со счетом 4:3.

Гости выигрывали со счетом 3:1 благодаря хет-трику Борхи Иглесиаса.

32-летний испанской нападающий Сельты стал лишь вторым игроком в 21 веке, кто сделал хет-трик в выездном матче Ла Лиги против Барселоны. Первым был Диего Форлан в мае 2005 года.

В составе Барселоны дублем и результативной передачей отметился Рафинья.

28-летний бразилец сделал свою 26-ю результативную передачу с начала 2024 года во всех турнирах. Из всех игроков топ-5 европейских чемпионатов только Мохамед Салах имеет больше (29).

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Барселона Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Сельта Борха Иглесиас статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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