Матч в Манчестере вошел в книгу рекордов еврокубков

Во втором четвертьфинальном матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» в уникальном поединке победил «Лион» в дополнительное время со счетом 5:4 и вышел в полуфинал турнира.

Лишь во второй раз в своей истории «Манчестер Юнайтед» победил в матче со счетом 5:4. Впервые такой счет был зафиксирован в феврале 1958 года, когда был обыгран «Арсенал».

«Манчестер Юнайтед» стал первой командой в истории еврокубков, которая сумела дважды забить на 120-й минуте игры.

Впервые в истории еврокубков в дополнительное время было забито аж 5 голов.

33-летний бразильский полузащитник «красных дьяволов» Каземиро стал автором уникального достижения. На 114-й минуте игрок заработал пенальти, а на 120-й минуте дважды отдал результативные передачи.

В полуфинале «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Атлетика» из Бильбао.

