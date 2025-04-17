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Лига чемпионов
17 апреля 2025, 11:29 |
653
1

«Должны полететь головы». Реакция фанов на матч Реал – Арсенал

«Реал» вместо обещанного камбэка во второй раз проиграл «Арсеналу»

17 апреля 2025, 11:29 |
653
1
«Должны полететь головы». Реакция фанов на матч Реал – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» в Мадриде принимал лондонский «Арсенал». Первый матч команд закончился поражением «Реала» со счетом 0:3 и в мадридском клубе обещали сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию и выйти в полуфинал. Но «Реал» проиграл и второй матч.

«Арсенал» мог выйти вперед на 13-й минуте, но Букайо Сака не реализовал пенальти. Впрочем Сака исправился во втором тайме, открыв счет на 65-й минуте. Но уже через две минуты Винисиус Жуниор счет сравнял.

«Реал» не смог выиграть матч. На 90+3-й минуте Габриэл Мартинелли принес победу «Арсеналу» .

Болельщики «Реала» разочарованы результатом, критикуют тренера и игроков.

DENILSCENE: «Арсенал» был лучшей командой и дома, и на выезде. Анчелотти нужно покинуть «Реал Мадрид», от него ничего не осталось, он закончился, никакой тактики, он полагался на индивидуальную игру, поэтому не все игроки проявили себя. Подпишите Йоргена Клоппа...

Nick: Я даже не комментировал здесь, потому что был так злой, что мы проиграли очень средней команде, мы бессовестны, пришло время больших перемен, эти игроки не имели понятия, что они делают.

Joseph Bertrand: Должны полететь головы.

Santiago Guarin: Что ж, это не мешает «Реалу» быть величайшей командой в мире и в истории.

KriptoBlue: Этот Мадрид – не тот Мадрид, который я знаю. Им нужно немедленно расстаться с Анчелотти.

Фаны «Арсенала» уже хотят победы в Лиге чемпионов.

𝘔𝘶𝘺𝘪𝘸𝘢: Они выигрывают Лигу чемпионов.

Queen Bee: Арсенал сегодня был феноменальным. Реал Мадрид ошеломлен.

Jordan Green: Я очень надеюсь, что мы дойдем до конца и выиграем ЛЧ. Это был бы положительный момент во втором подряд сезоне, полном травм, и матчей, в которых мы должны были закрепить победу после стольких моментов.

Ibn: Поздравляю вас, ребята. Не выиграть Лигу чемпионов после этой победы будет величайшей ошибкой.

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Реал - Арсенал Реал Мадрид Арсенал Лондон Лига чемпионов Карло Анчелотти реакция болельщиков Винисиус Жуниор Букайо Сака Габриэл Мартинелли
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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