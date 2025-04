Проблемы в полуфинале. Герой Арсенала был недоволен поступком одноклубника

16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал».

Подопечные Микеля Артеты одолели соперника со счетом 2:1 и пробились в полуфинал (общий счет – 5:1).

В этом противостоянии на 85-й минуте желтую карточку заработал полузащитник «Арсенала» Томас Партей. Он пропустит первый матч полуфинала Лиги чемпионов против французского ПСЖ из-за перебора предупреждений.

Это не понравилось его одноклубнику Деклану Райсу, который стал настоящим героем этого четвертьфинала, забив два гола из пяти. Англичанин не сдерживал эмоции на поле, хватал Томаса за руку и высказывал свое недовольство из-за ненужного предупреждения.

29 апреля и 6 мая «Арсенал» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов. Соперником подопечных Микеля Артеты станет французский ПСЖ.

