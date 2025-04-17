Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Проблемы в полуфинале. Герой Арсенала был недоволен поступком одноклубника
Лига чемпионов
17 апреля 2025, 08:03 |
1958
0

Проблемы в полуфинале. Герой Арсенала был недоволен поступком одноклубника

Деклану Райсу не понравилась желтая карточка Томас Партея

17 апреля 2025, 08:03 |
1958
0
Проблемы в полуфинале. Герой Арсенала был недоволен поступком одноклубника
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал».

Подопечные Микеля Артеты одолели соперника со счетом 2:1 и пробились в полуфинал (общий счет – 5:1).

В этом противостоянии на 85-й минуте желтую карточку заработал полузащитник «Арсенала» Томас Партей. Он пропустит первый матч полуфинала Лиги чемпионов против французского ПСЖ из-за перебора предупреждений.

Это не понравилось его одноклубнику Деклану Райсу, который стал настоящим героем этого четвертьфинала, забив два гола из пяти. Англичанин не сдерживал эмоции на поле, хватал Томаса за руку и высказывал свое недовольство из-за ненужного предупреждения.

29 апреля и 6 мая «Арсенал» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов. Соперником подопечных Микеля Артеты станет французский ПСЖ.

По теме:
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
Анчелотти после вылета Реала из ЛЧ ответил на вопрос о своем будущем
Лига чемпионов Реал Мадрид Арсенал Лондон Реал - Арсенал Томас Партей Деклан Райс предупреждение (желтая карточка)
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Футбол | 16 апреля 2025, 07:51 3
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб

Эрлинг не видит своего будущего в Манчестере, если клуб не попадет в ЛЧ

Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?
Футбол | 16 апреля 2025, 09:08 7
Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?
Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?

У Андрея одна из самых маленьких зарплат в «Реале»

Лидеры Барсы недовольны игрой звезды. Попросили Флика его не выпускать
Футбол | 16.04.2025, 12:21
Лидеры Барсы недовольны игрой звезды. Попросили Флика его не выпускать
Лидеры Барсы недовольны игрой звезды. Попросили Флика его не выпускать
Лукас ВАСКЕС: Арсенал приехал защищаться и ничего не создал в первом тайме
Футбол | 17.04.2025, 05:52
Лукас ВАСКЕС: Арсенал приехал защищаться и ничего не создал в первом тайме
Лукас ВАСКЕС: Арсенал приехал защищаться и ничего не создал в первом тайме
Результативная ничья не помогла Баварии. Интер вышел в 1/2 финала ЛЧ
Футбол | 16.04.2025, 23:59
Результативная ничья не помогла Баварии. Интер вышел в 1/2 финала ЛЧ
Результативная ничья не помогла Баварии. Интер вышел в 1/2 финала ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом
Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом
15.04.2025, 09:34 8
Футбол
Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
17.04.2025, 06:23 12
Футбол
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
15.04.2025, 08:26 6
Бокс
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
15.04.2025, 08:09 4
Футбол
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
17.04.2025, 00:43 1
Футбол
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
15.04.2025, 15:51
Футбол
ФОТО. Найден знаменитый Ferrari Майкла Джордана. Спустя 15 лет
ФОТО. Найден знаменитый Ferrari Майкла Джордана. Спустя 15 лет
15.04.2025, 22:19
Баскетбол
Непобежденный супертяж: «Удар Дюбуа был чистым, а Усик просто...»
Непобежденный супертяж: «Удар Дюбуа был чистым, а Усик просто...»
16.04.2025, 03:29 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем