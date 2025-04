Серу Гирасси стал новым рекордсменом Боруссии и Лиги чемпионов

Во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Боруссия» одолела «Барселону» со счетом 3:1, что, правда, было недостаточным для выхода в полуфинал (3:5 по сумме двух матчей).

29-летний гвинейский форвард «Боруссии» Серу Гирасси оформил хет-трик и имеет в своем активе уже 13 голов в сезоне в турнире.

Эти забитые мячи стали рекордными в истории «Боруссии». Ранее никому из игроков клуба не удавалось забить более 10 голов в одном сезоне Лиги чемпионов.

Сэру Гирасси обошел Роберта Левандовского (2012/13) и Эрлинга Холанда (2020/21), которые имели в своем активе по 10 голов в одном сезоне самого престижного турнира Европы.

Гирасси стал первым африканцем, забившим 13 голов в одном сезоне Лиги чемпионов, а также первым африканцем, который сделал хет-трик в матче с «Барселоной» и который забил наибольшее количество голов в ворота «сине-гранатовых» в течение одной кампании (5).

Также гвинейский форвард опередил Рафинью из «Барселоны» в гонке бомбардиров:

Серу Гирасси («Боруссия») – 13+4

Рафинья («Барселона») – 12+7

5 - Serhou Guirassy is the first African player to score a hat-trick against Barcelona in the Champions League, and the player with the most goals scored against Barcelona in a single edition of the competition (five in 2024/25). Stellar. pic.twitter.com/vtVsDoGwyf