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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 00:48 | Обновлено 16 апреля 2025, 01:10
253
0

Серу Гирасси стал новым рекордсменом Боруссии и Лиги чемпионов

Гвинейский нападающий вписал свое имя в историю клуба и турнира

16 апреля 2025, 00:48 | Обновлено 16 апреля 2025, 01:10
253
0
Серу Гирасси стал новым рекордсменом Боруссии и Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси

Во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Боруссия» одолела «Барселону» со счетом 3:1, что, правда, было недостаточным для выхода в полуфинал (3:5 по сумме двух матчей).

29-летний гвинейский форвард «Боруссии» Серу Гирасси оформил хет-трик и имеет в своем активе уже 13 голов в сезоне в турнире.

Эти забитые мячи стали рекордными в истории «Боруссии». Ранее никому из игроков клуба не удавалось забить более 10 голов в одном сезоне Лиги чемпионов.

Сэру Гирасси обошел Роберта Левандовского (2012/13) и Эрлинга Холанда (2020/21), которые имели в своем активе по 10 голов в одном сезоне самого престижного турнира Европы.

Гирасси стал первым африканцем, забившим 13 голов в одном сезоне Лиги чемпионов, а также первым африканцем, который сделал хет-трик в матче с «Барселоной» и который забил наибольшее количество голов в ворота «сине-гранатовых» в течение одной кампании (5).

Также гвинейский форвард опередил Рафинью из «Барселоны» в гонке бомбардиров:

Серу Гирасси («Боруссия») – 13+4

Рафинья («Барселона») – 12+7

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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