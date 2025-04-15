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Лига чемпионов
15 апреля 2025, 23:01 |
97
0

Астон Вилла – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25

15 апреля 2025, 23:01 |
97
0
Астон Вилла – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

15 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Астон Вилла и ПСЖ [первый поединок – 1:3].

Коллективы играют на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Лига чемпионов 2024/25. 1/4 финала

Ответный матч, 15 апреля

Астон Вилла – ПСЖ – 1:2 (матч продолжается) [первый поединок – 1:3]

Голы: Тилеманс, 34 – Хакими, 11, Мендеш, 28

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Хакими, 11 мин.

ГОЛ! 0:2 Мендеш, 28 мин.

ГОЛ! 1:2 Тилеманс, 34 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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