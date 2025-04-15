Астон Вилла – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25
15 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Астон Вилла и ПСЖ [первый поединок – 1:3].
Коллективы играют на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Лига чемпионов 2024/25. 1/4 финала
Ответный матч, 15 апреля
Астон Вилла – ПСЖ – 1:2 (матч продолжается) [первый поединок – 1:3]
Голы: Тилеманс, 34 – Хакими, 11, Мендеш, 28
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Хакими, 11 мин.
ГОЛ! 0:2 Мендеш, 28 мин.
ГОЛ! 1:2 Тилеманс, 34 мин.
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