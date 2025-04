Истекают контракты. Два ветерана покинут МЮ по завершению сезона

Два возрастных футболиста «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс и Том Хитон покинут команду по завершению текущего сезона. Контракты обоих спортсменов с клубом истекают летом 2025 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, было принято решение об уходе футболистов, поскольку ни игроки, ни клуб не желают продолжать сотрудничество.

Эванс является воспитанником «красных дьяволов», за которых отыграл 240 поединков во всех турнирах. Отличиться защитнику удалось семью ассистами и восемью голами. Вместе с командой трижды выиграл АПЛ и поднимал над головой трофей Лиги чемпионов в сезоне-2007/08.

Хитон также начал свою карьеру из академии «Манчестер Юнайтед», однако закрепиться в команде вратарю не удалось. После большого количества аренд, Том оказался ненужным «дьяволам». В результате голкипер отыграл всего три матча, хотя находился в коллективе с сезона-2006/07.

🚨 Tom Heaton and Jonny Evans are both set to leave Manchester United at the end of the season, plan confirmed. pic.twitter.com/GbQTpvLMnt