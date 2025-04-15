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Испания
15 апреля 2025, 02:05 | Обновлено 15 апреля 2025, 02:10
94
0

Альварес стал вторым после Фалькао в бомбардирском рейтинге Атлетико

Аргентинец забил уже 26 голов в дебютном сезоне за мадридцев

15 апреля 2025, 02:05 | Обновлено 15 апреля 2025, 02:10
94
0
Альварес стал вторым после Фалькао в бомбардирском рейтинге Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-го тура испанской Ла Лиги «Атлетико» дома переиграл «Вальядолид» со счетом 4:2.

25-летний аргентинский форвард «Атлетико» Хулиан Альварес забил свои очередные голы за клуб.

Аргентинец достиг отметки в 26 голов за «Атлетико» во всех турнирах.

Больше Хулиана в своем дебютном сезоне за мадридцев в XXI веке забивал только Радамель Фалькао (36).
Альварес уже забил больше, чем в свое время Антуан Гризманн (25) и Диего Форлан (22).

«Атлетико» и «Вальядолид» устроили голевую перестрелку в матче Ла Лиги.

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Атлетико Мадрид Вальядолид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Хулиан Альварес статистика Фалькао Антуан Гризманн Диего Форлан
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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