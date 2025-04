Альварес стал вторым после Фалькао в бомбардирском рейтинге Атлетико

В матче 31-го тура испанской Ла Лиги «Атлетико» дома переиграл «Вальядолид» со счетом 4:2.

25-летний аргентинский форвард «Атлетико» Хулиан Альварес забил свои очередные голы за клуб.

Аргентинец достиг отметки в 26 голов за «Атлетико» во всех турнирах.

Больше Хулиана в своем дебютном сезоне за мадридцев в XXI веке забивал только Радамель Фалькао (36).

Альварес уже забил больше, чем в свое время Антуан Гризманн (25) и Диего Форлан (22).

«Атлетико» и «Вальядолид» устроили голевую перестрелку в матче Ла Лиги.

Julián Àlvarez in all competitions this season. 🕸️



👕 48 Matches

⚽️ 26 Goals

🅰️ 5 Assists