Альварес стал вторым после Фалькао в бомбардирском рейтинге Атлетико
Аргентинец забил уже 26 голов в дебютном сезоне за мадридцев
В матче 31-го тура испанской Ла Лиги «Атлетико» дома переиграл «Вальядолид» со счетом 4:2.
25-летний аргентинский форвард «Атлетико» Хулиан Альварес забил свои очередные голы за клуб.
Аргентинец достиг отметки в 26 голов за «Атлетико» во всех турнирах.
Больше Хулиана в своем дебютном сезоне за мадридцев в XXI веке забивал только Радамель Фалькао (36).
Альварес уже забил больше, чем в свое время Антуан Гризманн (25) и Диего Форлан (22).
«Атлетико» и «Вальядолид» устроили голевую перестрелку в матче Ла Лиги.
Julián Àlvarez in all competitions this season. 🕸️— AgboOfficialX (@AgboOfficialX) April 14, 2025
👕 48 Matches
⚽️ 26 Goals
🅰️ 5 Assists pic.twitter.com/ILXOkAph6U
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