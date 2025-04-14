Дубль Альвареса с точки. Голевая феерия: Атлетико и Вальядолид устроили шоу

Вечером 14 апреля состоялся матч 31 тура Ла Лиги.

В ярком голевом поединке мадридский «Атлетико» одержал домашнюю победу над «Вальядолидом» (4:2)

Героем встречи стал аргентинский нападающий Хулиан Альварес, оформивший дубль с пенальти. Кроме него, за «Атлетико» забивали Джулиано Симеоне и Александр Серлот.

В составе гостей отличились Мамаду Силла, реализовавший пенальти, и защитник Хавьер Санчес.

После этой победы Атлетико набрал 63 очка и удерживает 3-е место в турнирной таблице позади Барселоны (70) и Реала (66).

Вальядолид остается на последней, 20-й позиции с 16 очками.

Ла Лига. 31-й тур, 14 апреля

Атлетико Мадрид – Вальядолид – 4:2

Голы: Альварес, 25 (пен), 71 (пен), Симеоне, 27, Серлот, 79 – Силла, 21 (пен), Х. Санчес, 56

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